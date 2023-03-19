ISW не підтверджує заявлені росіянами успіхи на Харківщині

Інститут вивчення війни (ISW) не знайшов підтверджень просування російських військ до Осколу в районі Гряниківки. Про це аналітики повідомили у зведенні за 18 березня.

“18 березня російські джерела продовжували стверджувати, що російські сили просунулися на захід від Гряниківки (17 км на північний схід від Куп’янська) і що українські сили відійшли на західний берег річки Оскіл, але ISW не може підтвердити ці заяви”, – зазначили в ISW.

Раніше Інститут вивчення війни вже повідомляв про заяву російського військового блогера, що в районі Гряниківки окупанти нібито відтіснили Сили оборони за річку Оскол. На той момент аналітики не коментували ці заяви, взявши паузу для перевірки інформації.

Про “успіхи” щодо взяття за кілька місяців невеликого села Гряниківка на Харківщині російські пропагандисти заявляють регулярно. Однак, за даними ХОВА, село, по-перше, вже практично стерте з лиця землі, по-друге, знаходиться в “сірій” зоні. Про те, що Гряниківка не окупована армією РФ, можна судити, хоча б виходячи з того факту, що цього тижня із села до лікарні на Харківщині успішно евакуювали двох поранених цивільних. А українські слідчі на місці зафіксували наслідки “прильоту”.