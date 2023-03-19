ISW не підтверджує заявлені росіянами успіхи на Харківщині
Інститут вивчення війни (ISW) не знайшов підтверджень просування російських військ до Осколу в районі Гряниківки. Про це аналітики повідомили у зведенні за 18 березня.
“18 березня російські джерела продовжували стверджувати, що російські сили просунулися на захід від Гряниківки (17 км на північний схід від Куп’янська) і що українські сили відійшли на західний берег річки Оскіл, але ISW не може підтвердити ці заяви”, – зазначили в ISW.
Раніше Інститут вивчення війни вже повідомляв про заяву російського військового блогера, що в районі Гряниківки окупанти нібито відтіснили Сили оборони за річку Оскол. На той момент аналітики не коментували ці заяви, взявши паузу для перевірки інформації.
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Про “успіхи” щодо взяття за кілька місяців невеликого села Гряниківка на Харківщині російські пропагандисти заявляють регулярно. Однак, за даними ХОВА, село, по-перше, вже практично стерте з лиця землі, по-друге, знаходиться в “сірій” зоні. Про те, що Гряниківка не окупована армією РФ, можна судити, хоча б виходячи з того факту, що цього тижня із села до лікарні на Харківщині успішно евакуювали двох поранених цивільних. А українські слідчі на місці зафіксували наслідки “прильоту”.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2023 в 11:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) не знайшов підтверджень просування російських військ до Осколу в районі Гряниківки. Про це аналітики повідомили у зведенні за 18 березня".