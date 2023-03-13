Армія РФ вранці обстріляла Харківщину: “приліт” у будинки, двоє поранених

Ранковим обстрілом 13 березня армія окупантів поранила двох жителів Гряниківки Куп’янського району, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“13 березня близько 5:30 окупанти здійснили артилерійський обстріл с. Гряниківка Куп‘янського району. Внаслідок обстрілу отримали осколкові поранення чоловік та жінка — мешканці цього села”, – повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Також минулої доби окупанти черговий раз атакували Куп’янськ, там пошкоджені житлові будинки.