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Армія РФ вранці обстріляла Харківщину: “приліт” у будинки, двоє поранених

Події 14:50   13.03.2023
Оксана Горун
Армія РФ вранці обстріляла Харківщину: “приліт” у будинки, двоє поранених

Ранковим обстрілом 13 березня армія окупантів поранила двох жителів Гряниківки Куп’янського району, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. 

“13 березня близько 5:30 окупанти здійснили артилерійський обстріл с. Гряниківка Куп‘янського району. Внаслідок обстрілу отримали осколкові поранення чоловік та жінка — мешканці цього села”, – повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Наслідки обстрілу Куп'янського району 13 березня 2023

Також минулої доби окупанти черговий раз атакували Куп’янськ, там пошкоджені житлові будинки.

Наслідки обстрілу Куп'янського району 13 березня 2023 2

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Наслідки обстрілу Куп'янського району 13 березня 2023 3

Наслідки обстрілу Куп'янського району 13 березня 2023 3

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 14:50;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ранковим обстрілом 13 березня армія окупантів поранила двох жителів Гряниківки Куп’янського району, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури".