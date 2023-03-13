Армія РФ вранці обстріляла Харківщину: “приліт” у будинки, двоє поранених
Ранковим обстрілом 13 березня армія окупантів поранила двох жителів Гряниківки Куп’янського району, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
“13 березня близько 5:30 окупанти здійснили артилерійський обстріл с. Гряниківка Куп‘янського району. Внаслідок обстрілу отримали осколкові поранення чоловік та жінка — мешканці цього села”, – повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Також минулої доби окупанти черговий раз атакували Куп’янськ, там пошкоджені житлові будинки.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 14:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ранковим обстрілом 13 березня армія окупантів поранила двох жителів Гряниківки Куп’янського району, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури".