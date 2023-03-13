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Армия РФ утром обстреляла Харьковщину: «прилет» в частный сектор, двое ранены

Происшествия 14:50   13.03.2023
Оксана Горун
Армия РФ утром обстреляла Харьковщину: «прилет» в частный сектор, двое ранены

Утренним обстрелом  13 марта армия оккупантов ранила двоих жителей Гряниковки Купянского района, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. 

«13 марта около 5:30 оккупанты совершили артиллерийский обстрел с. Гряниковка Купянского района. В результате обстрела получили осколочные ранения мужчина и женщина — жители этого села», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Последствия обстрела Купянского района 13 марта 2023

Также за прошедшие сутки оккупанты очередной раз атаковали Купянск, там повреждены жилые дома.

Последствия обстрела Купянского района 13 марта 2023 2

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Последствия обстрела Купянского района 13 марта 2023 3

Последствия обстрела Купянского района 13 марта 2023 3

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 14:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утренним обстрелом  13 марта армия оккупантов ранила двоих жителей Гряниковки Купянского района, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры".