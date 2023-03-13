Армия РФ утром обстреляла Харьковщину: «прилет» в частный сектор, двое ранены
Утренним обстрелом 13 марта армия оккупантов ранила двоих жителей Гряниковки Купянского района, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
«13 марта около 5:30 оккупанты совершили артиллерийский обстрел с. Гряниковка Купянского района. В результате обстрела получили осколочные ранения мужчина и женщина — жители этого села», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Также за прошедшие сутки оккупанты очередной раз атаковали Купянск, там повреждены жилые дома.
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 14:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утренним обстрелом 13 марта армия оккупантов ранила двоих жителей Гряниковки Купянского района, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры".