Армия РФ утром обстреляла Харьковщину: «прилет» в частный сектор, двое ранены

Утренним обстрелом 13 марта армия оккупантов ранила двоих жителей Гряниковки Купянского района, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«13 марта около 5:30 оккупанты совершили артиллерийский обстрел с. Гряниковка Купянского района. В результате обстрела получили осколочные ранения мужчина и женщина — жители этого села», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Также за прошедшие сутки оккупанты очередной раз атаковали Купянск, там повреждены жилые дома.