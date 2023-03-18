Атаку армії РФ у районі Гряниківки на Харківщині проаналізував ISW
17 березня російські війська провели обмежені наземні атаки по лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна, пише Американський інститут вивчення війни (ISW).
“За повідомленням Генштабу України, російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу населеного пункту Гряниківка (село у Куп’янському районі Харківської області – ред.). Відомий російський блогер стверджував, що російські війська відтіснили українські сили під Гряниківкою через річку Оскіл на західний (правий) берег”, – пишуть аналітики.
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На думку ISW, метою РФ є захоплення частини Луганської області, що залишилася, і продовження наступальних операцій у східній частині Харківщини та північній частині Донеччини.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2023 в 08:14;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 березня російські війська провели обмежені наземні атаки по лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна, пише Американський інститут вивчення війни (ISW).".