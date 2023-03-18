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Атаку армии РФ в районе Гряниковки на Харьковщине проанализировал ISW

Происшествия 08:14   18.03.2023
Елена Нагорная
Атаку армии РФ в районе Гряниковки на Харьковщине проанализировал ISW

17 марта российские войска провели ограниченные наземные атаки по линии Купянск-Сватово-Кременная, пишет Американский институт изучения войны (ISW).

“По сообщению Генштаба Украины, российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи населенного пункта Гряниковка (село в Купянском районе Харьковской области – ред.). Известный российский блогер утверждал, что российские войска оттеснили украинские силы под Гряниковкой через реку Оскол на западный (правый) берег”, — пишут аналитики.

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По мнению ISW, целью РФ является захват оставшейся части Луганской области и продолжение наступательных операций в восточной части Харьковщины и северной части Донеччины.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 08:14;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 марта российские войска провели ограниченные наземные атаки по линии Купянск-Сватово-Кременная, пишет Американский институт изучения войны (ISW).".