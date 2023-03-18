Атаку армии РФ в районе Гряниковки на Харьковщине проанализировал ISW
17 марта российские войска провели ограниченные наземные атаки по линии Купянск-Сватово-Кременная, пишет Американский институт изучения войны (ISW).
“По сообщению Генштаба Украины, российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи населенного пункта Гряниковка (село в Купянском районе Харьковской области – ред.). Известный российский блогер утверждал, что российские войска оттеснили украинские силы под Гряниковкой через реку Оскол на западный (правый) берег”, — пишут аналитики.
Читайте также: Село Гряниковка на Харьковщине остается в «серой зоне» — Синегубов
По мнению ISW, целью РФ является захват оставшейся части Луганской области и продолжение наступательных операций в восточной части Харьковщины и северной части Донеччины.
Читайте также: Не полноценные наступления, а разведка, — Машовец об атаках врага на Купянщине
Новости по теме:
Вы читали новость: «Атаку армии РФ в районе Гряниковки на Харьковщине проанализировал ISW»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 08:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 марта российские войска провели ограниченные наземные атаки по линии Купянск-Сватово-Кременная, пишет Американский институт изучения войны (ISW).".