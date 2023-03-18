Атаку армии РФ в районе Гряниковки на Харьковщине проанализировал ISW

17 марта российские войска провели ограниченные наземные атаки по линии Купянск-Сватово-Кременная, пишет Американский институт изучения войны (ISW).

“По сообщению Генштаба Украины, российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи населенного пункта Гряниковка (село в Купянском районе Харьковской области – ред.). Известный российский блогер утверждал, что российские войска оттеснили украинские силы под Гряниковкой через реку Оскол на западный (правый) берег”, — пишут аналитики.

По мнению ISW, целью РФ является захват оставшейся части Луганской области и продолжение наступательных операций в восточной части Харьковщины и северной части Донеччины.