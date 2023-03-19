ISW не подтверждает заявленные россиянами успехи на Харьковщине
Институт изучения войны (ISW) не нашел подтверждений продвижения российских войск к Осколу в районе Гряниковки. Об этом аналитики сообщили в сводке за 18 марта.
«18 марта российские источники продолжали утверждать, что российские силы продвинулись к западу от Гряниковки (17 км северо-восточнее Купянска) и что украинские силы отошли на западный берег реки Оскол, но ISW не может подтвердить эти заявления», — отметили в ISW.
Ранее Институт изучения войны уже сообщал, что российский военный блогер заявил о том, что в районе Гряниковки оккупанты якобы оттеснили Силы обороны за реку Оскол. На тот момент аналитики не стали комментировать эти заявления, взяв паузу для проверки информации.
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Об «успехах» по взятию за несколько месяцев небольшого села Гряниковка в Харьковской области российские пропагандисты заявляют регулярно. Однако, по данным ХОВА, село, во-первых, уже практически стерто с лица земли, во-вторых, находится в «серой» зоне. О том, что Гряниковка не оккупирована армией РФ можно судить, хотя бы исходя из того факта, что на этой неделе из села в больницу на Харьковщине успешно эвакуировали двоих раненых гражданских. А украинские следователи на месте зафиксировали последствия «прилета».
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2023 в 11:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) не нашел подтверждений продвижения российских войск к Осколу в районе Гряниковки. Об этом аналитики сообщили в сводке за 18 марта".