ISW не подтверждает заявленные россиянами успехи на Харьковщине

Институт изучения войны (ISW) не нашел подтверждений продвижения российских войск к Осколу в районе Гряниковки. Об этом аналитики сообщили в сводке за 18 марта.

«18 марта российские источники продолжали утверждать, что российские силы продвинулись к западу от Гряниковки (17 км северо-восточнее Купянска) и что украинские силы отошли на западный берег реки Оскол, но ISW не может подтвердить эти заявления», — отметили в ISW.

Ранее Институт изучения войны уже сообщал, что российский военный блогер заявил о том, что в районе Гряниковки оккупанты якобы оттеснили Силы обороны за реку Оскол. На тот момент аналитики не стали комментировать эти заявления, взяв паузу для проверки информации.

Об «успехах» по взятию за несколько месяцев небольшого села Гряниковка в Харьковской области российские пропагандисты заявляют регулярно. Однако, по данным ХОВА, село, во-первых, уже практически стерто с лица земли, во-вторых, находится в «серой» зоне. О том, что Гряниковка не оккупирована армией РФ можно судить, хотя бы исходя из того факта, что на этой неделе из села в больницу на Харьковщине успешно эвакуировали двоих раненых гражданских. А украинские следователи на месте зафиксировали последствия «прилета».