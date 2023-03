Армия РФ стремится вернуть себе Купянск — Британская разведка

Минобороны Великобритании в свежей сводке за 23 марта заявило о том, что российские оккупанты не отказались от планов захватить Купянск.

Британские разведчики отмечают некоторое продвижение российских войск в Луганской области. В частности — на ближайших подступах к Кременной. Кроме того, враг движется и на Харьковщине с целью добраться до реки Оскол.

«Местами Россия добилась выигрыша до нескольких километров. Российское командование, вероятно, пытается расширить зону безопасности к западу от подготовленных ими оборонительных рубежей вдоль возвышенностей и интегрировать естественное препятствие в виде реки Оскол», — сообщают в сводке Британской разведки, опубликованной в twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 23 March 2023.

