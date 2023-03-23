Армия РФ стремится вернуть себе Купянск — Британская разведка
Минобороны Великобритании в свежей сводке за 23 марта заявило о том, что российские оккупанты не отказались от планов захватить Купянск.
Британские разведчики отмечают некоторое продвижение российских войск в Луганской области. В частности — на ближайших подступах к Кременной. Кроме того, враг движется и на Харьковщине с целью добраться до реки Оскол.
«Местами Россия добилась выигрыша до нескольких километров. Российское командование, вероятно, пытается расширить зону безопасности к западу от подготовленных ими оборонительных рубежей вдоль возвышенностей и интегрировать естественное препятствие в виде реки Оскол», — сообщают в сводке Британской разведки, опубликованной в twitter.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 23 March 2023.
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/XpuSn2ERQG
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 23, 2023
По мнению британцев, россияне не отказались от идеи добиться успехов в Харьковской области.
«Скорее всего, они стремятся вернуть себе Купянск, логистический узел», — констатировали в Минобороны Великобритании.
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Тем не менее, основные намерения РФ на северо-востоке, по оценкам разведчиков, все — оборонительные, а не наступательные: «Командиры, вероятно, опасаются, что это один из секторов, где Украина может предпринять крупные наступательные операции».
Ранее американский Институт изучения войны не подтвердил информацию о заявленных российскими пропагандистами успехах оккупантов на Харьковщине.
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 10:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минобороны Великобритании в свежей сводке за 23 марта заявило о том, что российские оккупанты не отказались от планов захватить Купянск".