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Армия РФ стремится вернуть себе Купянск — Британская разведка

Мир 10:53   23.03.2023
Оксана Горун
Армия РФ стремится вернуть себе Купянск — Британская разведка Фото: Виктория Яковенко

Минобороны Великобритании в свежей сводке за 23 марта заявило о том, что российские оккупанты не отказались от планов захватить Купянск.

Британские разведчики отмечают некоторое продвижение российских войск в Луганской области. В частности — на ближайших подступах к Кременной. Кроме того, враг движется и на Харьковщине с целью добраться до реки Оскол.

«Местами Россия добилась выигрыша до нескольких километров. Российское командование, вероятно, пытается расширить зону безопасности к западу от подготовленных ими оборонительных рубежей вдоль возвышенностей и интегрировать естественное препятствие в виде реки Оскол», — сообщают в сводке Британской разведки, опубликованной в twitter.

 

По мнению британцев, россияне не отказались от идеи добиться успехов в Харьковской области.

«Скорее всего, они стремятся вернуть себе Купянск, логистический узел», — констатировали в Минобороны Великобритании.

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Тем не менее, основные намерения РФ на северо-востоке, по оценкам разведчиков, все — оборонительные, а не наступательные: «Командиры, вероятно, опасаются, что это один из секторов, где Украина может предпринять крупные наступательные операции».

Ранее американский Институт изучения войны не подтвердил информацию о заявленных российскими пропагандистами успехах оккупантов на Харьковщине.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 10:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минобороны Великобритании в свежей сводке за 23 марта заявило о том, что российские оккупанты не отказались от планов захватить Купянск".