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На Харківщині знищують вибухонебезпечні предмети: буде гучно

Суспільство 10:09   08.06.2023
Оксана Горун
На Харківщині знищують вибухонебезпечні предмети: буде гучно

Біля села Байрак Балаклійської громади на Харківщині 8 червня проведуть підрив боєприпасів. Керівництво громади попереджає про планові вибухи.

“Сьогодні, 08 червня, з 10:00 до 11:00 буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Байрак. Буде гучно”, – попередили в телеграмі Балаклійської громади.

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Керівництво громади наголосило, що розмінування відбувається по всій території громади.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 10:09;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Біля села Байрак Балаклійської громади на Харківщині 8 червня проведуть підрив боєприпасів. Керівництво громади попереджає про планові вибухи".