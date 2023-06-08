На Харківщині знищують вибухонебезпечні предмети: буде гучно
Біля села Байрак Балаклійської громади на Харківщині 8 червня проведуть підрив боєприпасів. Керівництво громади попереджає про планові вибухи.
“Сьогодні, 08 червня, з 10:00 до 11:00 буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Байрак. Буде гучно”, – попередили в телеграмі Балаклійської громади.
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Керівництво громади наголосило, що розмінування відбувається по всій території громади.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Біля села Байрак Балаклійської громади на Харківщині 8 червня проведуть підрив боєприпасів. Керівництво громади попереджає про планові вибухи".