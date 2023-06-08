Частина Балаклії залишиться без води
8 червня у Балаклії з 10:00 до 13:00 відключатимуть воду.
“Сьогодні, 08 червня, у зв’язку з ремонтними роботами на водопроводі буде знижено тиск у системі водопостачання, тому з 10:00 до 13:00 частина міста Балаклія залишиться без води”, – попередила місцева міська військова адміністрація.
Жителів Балаклії на цей час просять запастись водою.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 09:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 червня у Балаклії з 10:00 до 13:00 відключатимуть воду".