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Часть Балаклеи останется без воды — мэрия

Общество 09:47   08.06.2023
Оксана Горун
Часть Балаклеи останется без воды — мэрия Фото: КП «Харьковводоканал»

8 июня в Балаклее с 10:00 до 13:00 будут отключать воду.

«Сегодня, 08 июня, в связи с ремонтными работами на водопроводе будет понижено давление в системе водоснабжения, поэтому с 10:00 до 13:00 часть города Балаклея останется без воды», — предупредила местная городская военная администрация.

Жителей Балаклеи на это время просят запастись водой.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 09:47;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 июня в Балаклее с 10:00 до 13:00 будут отключать воду".