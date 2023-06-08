Часть Балаклеи останется без воды — мэрия

8 июня в Балаклее с 10:00 до 13:00 будут отключать воду.

«Сегодня, 08 июня, в связи с ремонтными работами на водопроводе будет понижено давление в системе водоснабжения, поэтому с 10:00 до 13:00 часть города Балаклея останется без воды», — предупредила местная городская военная администрация.

Жителей Балаклеи на это время просят запастись водой.

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