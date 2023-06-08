На Харьковщине уничтожают взрывоопасные предметы: будет громко
У села Байрак Балаклейской громады на Харьковщине 8 июня проведут подрыв боеприпасов. Руководство громады предупреждает о плановых взрывах.
«Сегодня, 8 июня, с 10:00 до 11:00 будет проводиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи Байрака. Будет громко», — предупредили в telegram Балаклейской громады.
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Руководство громады подчеркнуло, что разминирование проходит по всей территории громады.
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 10:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У села Байрак Балаклейской громады на Харьковщине 8 июня проведут подрыв боеприпасов. Руководство громады предупреждает о плановых взрывах".