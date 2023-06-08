На Харьковщине уничтожают взрывоопасные предметы: будет громко

У села Байрак Балаклейской громады на Харьковщине 8 июня проведут подрыв боеприпасов. Руководство громады предупреждает о плановых взрывах.

«Сегодня, 8 июня, с 10:00 до 11:00 будет проводиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи Байрака. Будет громко», — предупредили в telegram Балаклейской громады.

Руководство громады подчеркнуло, что разминирование проходит по всей территории громады.