Live
  • Четверг 08.06.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.19
    • 🟢

На Харьковщине уничтожают взрывоопасные предметы: будет громко

Общество 10:09   08.06.2023
Оксана Горун
На Харьковщине уничтожают взрывоопасные предметы: будет громко

У села Байрак Балаклейской громады на Харьковщине 8 июня проведут подрыв боеприпасов. Руководство громады предупреждает о плановых взрывах.

«Сегодня, 8 июня, с 10:00 до 11:00 будет проводиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи Байрака. Будет громко», — предупредили в telegram Балаклейской громады.

Читайте также: Часть Балаклеи останется без воды — мэрия

Руководство громады подчеркнуло, что разминирование проходит по всей территории громады.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ракетный удар по Харьковщине: Синегубов показал последствия (фото)
Ракетный удар по Харьковщине: Синегубов показал последствия (фото)
08.06.2023
В Изюме сообщили о подозрении «главному специалисту» оккупантов
В Изюме сообщили о подозрении «главному специалисту» оккупантов
08.06.2023
Последствия ракетного удара и обстрелов Харьковщины: опубликованы фото
Последствия ракетного удара и обстрелов Харьковщины: опубликованы фото
08.06.2023
На Харьковщине до конца месяца приостановят движение электричек к границе
На Харьковщине до конца месяца приостановят движение электричек к границе
08.06.2023
На Харьковщине прогремели взрывы: Мельник сообщил об ударах ракетами С-300
На Харьковщине прогремели взрывы: Мельник сообщил об ударах ракетами С-300
07.06.2023
На Харьковщине уничтожают взрывоопасные предметы: будет громко
На Харьковщине уничтожают взрывоопасные предметы: будет громко
08.06.2023

Новости по теме:

09:47
Часть Балаклеи останется без воды — мэрия
12:19
Жителей Балаклейской громады снова предупреждают о взрывах
17:30
Владелица аптек из Балаклеи пойдет под суд за работу на оккупантов
21:10
Погибшему было 57 лет. Последствия обстрела Балаклеи показала прокуратура
19:36
Уже 9 раненых в Балаклее в результате обстрела из «Смерча» — Синегубов

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине уничтожают взрывоопасные предметы: будет громко»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 10:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У села Байрак Балаклейской громады на Харьковщине 8 июня проведут подрыв боеприпасов. Руководство громады предупреждает о плановых взрывах".