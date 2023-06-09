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Уночі над Україною збили чотири крилаті ракети та 14 БпЛА – Повітряні сили

Події 07:44   09.06.2023
Олена Нагорна
Уночі над Україною збили чотири крилаті ракети та 14 БпЛА – Повітряні сили

У ніч проти 9 червня РФ запустила по Україні до 16 ударних БпЛА і шість крилатих ракет повітряного базування. Наша ППО знищила чотири крилаті ракети Х-101/Х-55, десять ударних дронів Shahed-136/131 і “Ланцет” та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10” та Supercam.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Так, з 22:00 до 4:00 окупанти завдали удару по Україні іранськими дронами Shahed-136/131 та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

“Пуски «Шахедів» здійснювались з південного напрямку,  крилатих ракет – з району Каспійського моря, із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс”, – повідомляє командування.

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Також близько 20:00 8 червня супротивник завдав ударів із Чорного моря двома ракетами “Калібр” по одному з цивільних об’єктів у Черкаській області.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 07:44;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 9 червня РФ запустила по Україні до 16 ударних БпЛА і шість крилатих ракет повітряного базування. Наша ППО знищила чотири крилаті ракети Х-101/Х-55, десять ударних дронів Shahed-136/131 і “Ланцет” та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10” та Supercam.".