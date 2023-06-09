Уночі над Україною збили чотири крилаті ракети та 14 БпЛА – Повітряні сили

У ніч проти 9 червня РФ запустила по Україні до 16 ударних БпЛА і шість крилатих ракет повітряного базування. Наша ППО знищила чотири крилаті ракети Х-101/Х-55, десять ударних дронів Shahed-136/131 і “Ланцет” та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10” та Supercam.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Так, з 22:00 до 4:00 окупанти завдали удару по Україні іранськими дронами Shahed-136/131 та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

“Пуски «Шахедів» здійснювались з південного напрямку, крилатих ракет – з району Каспійського моря, із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс”, – повідомляє командування.

Також близько 20:00 8 червня супротивник завдав ударів із Чорного моря двома ракетами “Калібр” по одному з цивільних об’єктів у Черкаській області.