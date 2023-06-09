Live
  • Пятница 09.06.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.26
    • 🟢

Ночью над Украиной сбили четыре крылатые ракеты и 14 БпЛА — Воздушные силы

Происшествия 07:44   09.06.2023
Елена Нагорная
Ночью над Украиной сбили четыре крылатые ракеты и 14 БпЛА — Воздушные силы

В ночь на 9 июня РФ запустила по Украине до 16 ударных БпЛА и шесть крылатых ракет воздушного базирования. Наша ПВО уничтожила четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55, десять ударных дронов Shahed-136/131 и «Ланцет» и четыре БпЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10» и Supercam.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Так, с 22:00 по 4:00 оккупанты нанесли удар по Украине иранскими дронами Shahed-136/131 и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

«Пуски «Шахедов» осуществлялись с южного направления, крылатых ракет — из района Каспийского моря, с четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95мс», — сообщает командование.

Читайте также: Ночная ракетная атака Украины и авиаудар по Харьковщине — сводка Генштаба

Также около 20:00 8 июня противник нанес удары из Черного моря двумя ракетами «Калибр» по одному из гражданских объектов в Черкасской области.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Ночная ракетная атака Украины и авиаудар по Харьковщине — сводка Генштаба
Ночная ракетная атака Украины и авиаудар по Харьковщине — сводка Генштаба
09.06.2023
Не отражает всех возможностей Украины — ISW о контрнаступлении на Запорожчине
Не отражает всех возможностей Украины — ISW о контрнаступлении на Запорожчине
09.06.2023
Сотрудники метро Харькова собирали подписи за платный проезд. Терехов возмущен
Сотрудники метро Харькова собирали подписи за платный проезд. Терехов возмущен
08.06.2023
Ночью над Украиной сбили четыре крылатые ракеты и 14 БпЛА — Воздушные силы
Ночью над Украиной сбили четыре крылатые ракеты и 14 БпЛА — Воздушные силы
09.06.2023
На Северной Салтовке еще могут оставаться тела погибших харьковчан — спасатель
На Северной Салтовке еще могут оставаться тела погибших харьковчан — спасатель
08.06.2023
Пропавших брата и сестру из Безлюдовки нашли в 15 км от границы с РФ
Пропавших брата и сестру из Безлюдовки нашли в 15 км от границы с РФ
08.06.2023

Новости по теме:

07:22
Ночная ракетная атака Украины и авиаудар по Харьковщине — сводка Генштаба
23:05
Враг бил ракетами С-300 по Чугуевщине, возможны повторные удары — Синегубов
11:40
В Харькове закрыли дороги, где ночью попали российские ракеты
11:28
Ракетный удар повредил магазины, жилые дома и офисы в Харькове
23:39
Взрывы в Харькове. Идет ракетная атака на город

  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Ночью над Украиной сбили четыре крылатые ракеты и 14 БпЛА — Воздушные силы»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 07:44;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 9 июня РФ запустила по Украине до 16 ударных БпЛА и шесть крылатых ракет воздушного базирования. Наша ПВО уничтожила четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55, десять ударных дронов Shahed-136/131 и «Ланцет» и четыре БпЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10» и Supercam.".