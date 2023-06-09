Ночью над Украиной сбили четыре крылатые ракеты и 14 БпЛА — Воздушные силы

В ночь на 9 июня РФ запустила по Украине до 16 ударных БпЛА и шесть крылатых ракет воздушного базирования. Наша ПВО уничтожила четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55, десять ударных дронов Shahed-136/131 и «Ланцет» и четыре БпЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10» и Supercam.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Так, с 22:00 по 4:00 оккупанты нанесли удар по Украине иранскими дронами Shahed-136/131 и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

«Пуски «Шахедов» осуществлялись с южного направления, крылатых ракет — из района Каспийского моря, с четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95мс», — сообщает командование.

Также около 20:00 8 июня противник нанес удары из Черного моря двумя ракетами «Калибр» по одному из гражданских объектов в Черкасской области.