Ночью над Украиной сбили четыре крылатые ракеты и 14 БпЛА — Воздушные силы
В ночь на 9 июня РФ запустила по Украине до 16 ударных БпЛА и шесть крылатых ракет воздушного базирования. Наша ПВО уничтожила четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55, десять ударных дронов Shahed-136/131 и «Ланцет» и четыре БпЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10» и Supercam.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Так, с 22:00 по 4:00 оккупанты нанесли удар по Украине иранскими дронами Shahed-136/131 и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.
«Пуски «Шахедов» осуществлялись с южного направления, крылатых ракет — из района Каспийского моря, с четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95мс», — сообщает командование.
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Также около 20:00 8 июня противник нанес удары из Черного моря двумя ракетами «Калибр» по одному из гражданских объектов в Черкасской области.
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 07:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 9 июня РФ запустила по Украине до 16 ударных БпЛА и шесть крылатых ракет воздушного базирования. Наша ПВО уничтожила четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55, десять ударных дронов Shahed-136/131 и «Ланцет» и четыре БпЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10» и Supercam.".