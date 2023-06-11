NYT: Якщо розділена Німеччина вступила до НАТО, то чому не може Україна?

Хоча мир видається далеким, але США й ЄС обговорюють, як гарантувати безпеку України після закінчення бойових дій навіть без повної перемоги однієї із сторін. Західна Німеччина – прецедент того, як у НАТО прийняли розділену країну, розмірковує головний дипломатичний кореспондент The New York Times у Європі Стівен Ерлангер.

Західна Німеччина приєдналася до НАТО у 1955 році, обравши безпеку безпосередній територіальної цілісності. Деякі експерти припускають, що такий самий шлях може стати найкращим для України.

Незважаючи на розкол і незадовільну роль кордону між озброєними суперниками з ядерним потенціалом під час холодної війни, Західна Німеччина стала членом НАТО в 1955 році. І, користуючись захистом альянсу, ніколи не відмовлялася від свого зобов’язання щодо об’єднання, остаточно реалізованого 1989 року.

Для України багато залежатиме від результатів її майбутнього контрнаступу і від того, чи призведе воно до тривалого припинення вогню, щодо стабільних кордонів чи навіть мирних переговорів. Конрад Аденауер, перший канцлер Західної Німеччини, віддав перевагу безпеці території, і німці підтримали його.

“Аденауер вирішив, що важливіше мати міцну оборонну угоду із Заходом, і навів Західну Німеччину в НАТО”, – сказав Франсуа Ейсбур, французький експерт з питань оборони. «Це було сміливе рішення, бо воно означало, що об’єднання не відбудеться легко».

Але коли Західна Німеччина приєдналася до НАТО, вона не перебувала у стані війни зі Східною Німеччиною, і обидві країни були визнані окремими державами від 1949 року.

Мало хто з європейських експертів очікує, що український контрнаступ повністю витіснить росіян із суверенної України, включаючи Крим. Експерти припускають, що якщо лінія фронту стане ще жорсткішою, США слід наполягати на мирних переговорах, навіть якщо ні Україна, ні рф не виявляють особливого бажання.

Це буде нелегко. Україна побоюється, що припинення вогню підтвердить контроль рф над значною окупованою територією України; рф, у свою чергу, вірить, що зможе пережити західну підтримку України. Зараз жодна із сторін не відкрита для переговорів, і пан Зеленський у своєму мирному плані наполягає на тому, щоб спочатку російські війська потрібно вивести з усієї української території.

Багато офіційних осіб та аналітики підтримують прем’єр-міністра Естонії Каю Калласс, яка сказала в недавньому інтерв’ю, що єдина реальна безпека для України – це членство в НАТО, «коли дозволять умови».

На саміті альянсу у Вільнюсі (Литва) у липні Каллас заявила, що НАТО має розробити більш конкретну дорожню карту для приєднання України, підтвердивши обіцянку, вперше дану у 2008 році.

“Єдина гарантія безпеки для України – це членство в НАТО”, – сказала вона, пославшись на те, що членство в НАТО дає захист її маленькій країні. “У нас тут немає війни, тому що ми члени НАТО”, – сказала вона.

Ще одна перевага, за її словами, полягає в тому, що включення України до складу НАТО буде «набагато дешевшим», ніж перетворення її на мілітаризованого їжака протягом наступних 50 років.

Контраргумент, широко розповсюджений у Вашингтоні та в ЄС у тому, що НАТО не може прийняти країну, яка перебуває у стані війни через спірну територію, і що такий крок може підштовхнути рф до подальшої ескалації, навіть із застосуванням ядерної зброї, до того, як Україна зможе вступити до альянсу. Але поки що російські погрози ескалації залишалися порожніми.

Поки що перед самітом країни НАТО готують середньостроковий план військової допомоги Україні, включаючи гарантовані постачання озброєнь та подальшу інтеграцію у світ НАТО. Але пан Зеленський хоче політичну обіцянку, яку він може забрати додому.

І все ж, якщо війна не призведе до поразки рф, те, що може переконати пана Зеленського та українців — членство в НАТО за укріпленими лініями кордону та припинення вогню, можливо, патрулювання коаліцією миротворчих сил НАТО та інших країн, таких як Індія чи навіть Китай.

Це поєднуватиметься з обіцянкою, як у Німеччині, що повне возз’єднання України залишиться актуальним питанням на майбутнє. Членство в НАТО зміцнить мир і допоможе відновити зруйноване, відкриє шлях для приватних інвестицій і дозволить повернутися додому багатьом біженцям.

«Але весь сенс прийняття України в НАТО полягатиме в тому, щоб переконатися, що рф більше не нападе на Україну, тому що в цій війні ми бачили, що НАТО — єдина форма стримування, яка працює ефективно».