Нічні заморозки не відступають: погода в Харкові та області на 10 травня
У п’ятницю, 10 травня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.
У Харкові вночі сильні заморозки – 0 – 2°, вдень – 15 – 17° тепла, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.
По області вночі сильні заморозки – 0 – 5°, вдень – 13 – 18° тепла.
Вітер вночі змінних напрямків – 3 – 8 м/с, вдень південно-західний – 7 – 12 м/с.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: заморозки, погода, прогноз, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 20:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 10 травня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів".