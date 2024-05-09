Нічні заморозки не відступають: погода в Харкові та області на 10 травня

У п’ятницю, 10 травня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі сильні заморозки – 0 – 2°, вдень – 15 – 17° тепла, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.

По області вночі сильні заморозки – 0 – 5°, вдень – 13 – 18° тепла.

Вітер вночі змінних напрямків – 3 – 8 м/с, вдень південно-західний – 7 – 12 м/с.