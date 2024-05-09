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Нічні заморозки не відступають: погода в Харкові та області на 10 травня

Суспільство 20:42   09.05.2024
Олена Нагорна
Нічні заморозки не відступають: погода в Харкові та області на 10 травня

У п’ятницю, 10 травня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі сильні заморозки – 0 – 2°, вдень – 15 – 17° тепла, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.

По області вночі сильні заморозки – 0 – 5°, вдень – 13 – 18° тепла.

Вітер вночі змінних напрямків – 3 – 8 м/с, вдень південно-західний – 7 – 12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 20:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 10 травня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів".