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Заморозки: жителів Харківщини попередили про другий рівень небезпечності

Погода 13:10   08.05.2024
Вікторія Яковенко
Заморозки: жителів Харківщини попередили про другий рівень небезпечності

У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 9 та 10 травня.

«Вночі 9 – 10 травня по області та місту у повітрі очікуються сильні заморозки 0 – 5°. IІ рівень небезпечності, помаранчевий», – повідомили синоптики.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 13:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 9 та 10 травня.".