Заморозки: жителів Харківщини попередили про другий рівень небезпечності

У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 9 та 10 травня.

«Вночі 9 – 10 травня по області та місту у повітрі очікуються сильні заморозки 0 – 5°. IІ рівень небезпечності, помаранчевий», – повідомили синоптики.