Заморозки: жителів Харківщини попередили про другий рівень небезпечності
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 9 та 10 травня.
«Вночі 9 – 10 травня по області та місту у повітрі очікуються сильні заморозки 0 – 5°. IІ рівень небезпечності, помаранчевий», – повідомили синоптики.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 13:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 9 та 10 травня.".