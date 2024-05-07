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Вночі дощ, поки не потеплішає: прогноз погоди в Харкові та області на 8 травня

Суспільство 19:47   07.05.2024
Олена Нагорна
Вночі дощ, поки не потеплішає: прогноз погоди в Харкові та області на 8 травня Фото: Василь Голосний

У середу, 8 травня, вночі у Харкові та області – невеликий дощ, місцями з грозами. Вдень без істотних опадів.

У Харкові нічна температура становитиме від 3 до 5 градусів тепла, вдень – від 13 до 15, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 2 до 7 тепла, вдень – від 12 до 17.

Вітер уночі північний – 9 – 14 м/с, вдень північно-західний – 7 – 12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 19:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 8 травня, вночі у Харкові та області – невеликий дощ, місцями з грозами. Вдень без істотних опадів".