Вночі дощ, поки не потеплішає: прогноз погоди в Харкові та області на 8 травня
Фото: Василь Голосний
У середу, 8 травня, вночі у Харкові та області – невеликий дощ, місцями з грозами. Вдень без істотних опадів.
У Харкові нічна температура становитиме від 3 до 5 градусів тепла, вдень – від 13 до 15, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 2 до 7 тепла, вдень – від 12 до 17.
Вітер уночі північний – 9 – 14 м/с, вдень північно-західний – 7 – 12 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 19:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 8 травня, вночі у Харкові та області – невеликий дощ, місцями з грозами. Вдень без істотних опадів".