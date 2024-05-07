Вночі дощ, поки не потеплішає: прогноз погоди в Харкові та області на 8 травня

У середу, 8 травня, вночі у Харкові та області – невеликий дощ, місцями з грозами. Вдень без істотних опадів.

У Харкові нічна температура становитиме від 3 до 5 градусів тепла, вдень – від 13 до 15, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 2 до 7 тепла, вдень – від 12 до 17.

Вітер уночі північний – 9 – 14 м/с, вдень північно-західний – 7 – 12 м/с.