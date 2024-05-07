Ночью дождь, пока не потеплеет: прогноз погоды в Харькове и области на 8 мая

В среду, 8 мая, ночью в Харькове и области — небольшой дождь, местами с грозами. Днем без существенных осадков.

В Харькове ночная температура составит от 3 до 5 градусов тепла, днем — от 13 до 15, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 2 до 7 тепла, днем — от 12 до 17.

Ветер ночью северный — 9 — 14 м/с, днем северо-западный — 7 — 12 м/с.