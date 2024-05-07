Live
  • Вт 07.05.2024
  • Харьков  +14°С
  • USD 39.36
  • EUR 42.4

Ночью дождь, пока не потеплеет: прогноз погоды в Харькове и области на 8 мая

Общество 19:47   07.05.2024
Елена Нагорная
Ночью дождь, пока не потеплеет: прогноз погоды в Харькове и области на 8 мая Фото: Василий Голосный

В среду, 8 мая, ночью в Харькове и области — небольшой дождь, местами с грозами. Днем без существенных осадков.

В Харькове ночная температура составит от 3 до 5 градусов тепла, днем — от 13 до 15, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 2 до 7 тепла, днем — от 12 до 17.

Ветер ночью северный — 9 — 14 м/с, днем северо-западный — 7 — 12 м/с.

Читайте также: Сегодня 7 мая: какой праздник и день в истории

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Терехов сообщил, будет ли бесплатным проезд в Харькове после отмены налогов
Терехов сообщил, будет ли бесплатным проезд в Харькове после отмены налогов
07.05.2024, 12:50
В Дергачах приостановили выдачу паспортов гражданина Украины
В Дергачах приостановили выдачу паспортов гражданина Украины
07.05.2024, 11:01
Главные новости Харькова 7.05: ГУР о наступлении на Харьков, предатель
Главные новости Харькова 7.05: ГУР о наступлении на Харьков, предатель
07.05.2024, 19:34
На Купянском направлении армию РФ пополняют обученными контрактниками — офицер
На Купянском направлении армию РФ пополняют обученными контрактниками — офицер
07.05.2024, 20:21
Мужчина подменял посылки на муляжи на почте в Харькове
Мужчина подменял посылки на муляжи на почте в Харькове
07.05.2024, 15:57
«Пугалка» — СНБО о заявлении Кадырова, что нужно «забирать Одессу и Харьков»
«Пугалка» — СНБО о заявлении Кадырова, что нужно «забирать Одессу и Харьков»
07.05.2024, 20:57

Новости по теме:

20:53
Жара, шквал, дождь с грозой и градом: погода в Харькове и области на 7 мая
20:43
Ночью – дожди и грозы. Какой будет погода 29 апреля в Харькове и области
22:36
Какая погода ожидается в Харькове и области в субботу, 27 апреля
15:21
Ночью в Харькове и области будет опасно: синоптики прогнозируют грозу
21:26
До 24 тепла, дождь и гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 26 апреля

Вы читали новость: «Ночью дождь, пока не потеплеет: прогноз погоды в Харькове и области на 8 мая»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 19:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 8 мая, ночью в Харькове и области — небольшой дождь, местами с грозами. Днем без существенных осадков".