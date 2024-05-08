Заморозки: жителей Харьковщины предупредили о втором уровне опасности

В Региональном центре гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 9 и 10 мая.

«Ночью 9 – 10 мая по области и городу в воздухе ожидаются сильные заморозки 0 – 5°. II уровень опасности, оранжевый», — сообщили синоптики.