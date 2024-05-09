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Ночные заморозки не отступают: прогноз погоды в Харькове и области на 10 мая

Общество 20:42   09.05.2024
Елена Нагорная
Ночные заморозки не отступают: прогноз погоды в Харькове и области на 10 мая

В пятницу, 10 мая, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью сильные заморозки — 0 — 2°, днем — 15 — 17° тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью сильные заморозки — 0 — 5°, днем — 13 — 18° тепла.

Ветер ночью различных направлений — 3 — 8 м/с, днем юго-западный — 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 20:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 10 мая, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков".