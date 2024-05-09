Ночные заморозки не отступают: прогноз погоды в Харькове и области на 10 мая
В пятницу, 10 мая, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.
В Харькове ночью сильные заморозки — 0 — 2°, днем — 15 — 17° тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью сильные заморозки — 0 — 5°, днем — 13 — 18° тепла.
Ветер ночью различных направлений — 3 — 8 м/с, днем юго-западный — 7 — 12 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: заморозки, погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 20:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 10 мая, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков".