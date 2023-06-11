NYT: Если разделенная Германия вступила в НАТО, почему не может Украина?

Хотя мир кажется далеким, США и ЕС обсуждают, как гарантировать безопасность Украины после окончания боевых действий даже без полной победы одной из сторон. Западная Германия – прецедент того, как в НАТО приняли разделенную страну, размышляет главный дипломатический корреспондент The New York Times в Европе Стивен Эрлангер.

Западная Германия присоединилась к НАТО в 1955 году, выбрав безопасность непосредственной территориальной целостности. Некоторые эксперты предполагают, что такой же путь может стать лучшим для Украины.

Несмотря на свой раскол и неудовлетворительную роль границы между вооруженными соперниками с ядерным потенциалом во время холодной войны, Западная Германия стала членом НАТО в 1955 году. И, пользуясь защитой альянса, никогда не отказывалась от своего обязательства по объединению, окончательно реализованного в 1989 году.

Для Украины многое будет зависеть от результатов ее грядущего контрнаступления и от того, приведет ли оно к продолжительному прекращению огня, относительно стабильным границам или даже к мирным переговорам. Конрад Аденауэр, первый канцлер Западной Германии, предпочел безопасность территории, и немцы поддержали его.

«Аденауэр решил, что важнее иметь прочное оборонное соглашение с Западом, и привел Западную Германию в НАТО», — сказал Франсуа Эйсбур, французский эксперт по вопросам обороны. «Это было смелое решение, потому что оно означало, что объединение не произойдет легко».

Но когда Западная Германия присоединилась к НАТО, она не находилась в состоянии войны с Восточной Германией, и обе эти страны были признаны отдельными государствами с 1949 года.

Мало кто из европейских экспертов ожидает, что украинское контрнаступление полностью вытеснит россиян из суверенной Украины, включая Крым. Эксперты предполагают, что если линия фронта станет еще более жесткой, США следует настаивать на мирных переговорах, даже если ни Украина, ни рф не проявляют особого желания.

Это будет нелегко. Украина опасается, что прекращение огня подтвердит контроль рф над значительной оккупированной территорией Украины; рф, в свою очередь верит, что сможет пережить западную поддержку Украины. Сейчас ни одна из сторон не открыта для переговоров, и г-н Зеленский в своем мирном плане настаивает на том, чтобы сначала российские войска нужно вывести со всей украинской территории.

Многие официальные лица и аналитики поддерживают премьер-министра Эстонии Каю Калласс, которая сказала в недавнем интервью, что единственная реальная безопасность для Украины — это членство в НАТО, «когда позволят условия».

На саммите альянса в Вильнюсе (Литва) в июле г-жа Каллас заявила, что НАТО должна разработать более конкретную дорожную карту для присоединения Украины, подтвердив обещание, впервые данное в 2008 году.

«Единственная гарантия безопасности для Украины — это членство в НАТО», — сказала она, сославшись на то, что членство в НАТО дает защиту ее собственной маленькой стране. «У нас здесь нет войны, потому что мы члены НАТО», — сказала она.

Еще одно преимущество, по ее словам, заключается в том, что включение Украины в состав НАТО будет «намного дешевле», чем превращение ее в милитаризованного ежа в течение следующих 50 лет.

Контраргумент, широко распространенный в Вашингтоне и в ЕС в том, что НАТО не может принять страну, находящуюся в состоянии войны из-за спорной территории, и что такой шаг может подтолкнуть рф к дальнейшей эскалации, даже с применением ядерного оружия, до того, как Украина сможет вступить в альянс. Но пока российские угрозы эскалации оставались пустыми.

Пока перед саммитом страны НАТО готовят среднесрочный план военной помощи Украине, включая гарантированные поставки вооружений и дальнейшую интеграцию в мир НАТО. Но г-н Зеленский хочет политического обещания, которое он может забрать домой.

И все же, если война не приведет к поражению рф, то, что может убедить г-на Зеленского и украинцев — членство в НАТО за укрепленными линиями границы и прекращение огня, возможно, патрулирование коалицией миротворческих сил НАТО и других стран, таких как Индия или даже Китай.

Это будет сочетаться с обещанием, как в Германии, что полное воссоединение Украины останется актуальным вопросом на будущее. Членство в НАТО укрепит мир и поможет восстановлению, откроет путь для частных инвестиций и позволит возвратиться домой многим беженцам.

«Но весь смысл принятия Украины в НАТО будет заключаться в том, чтобы убедиться, что рф больше не нападет на Украину, потому что в этой войне мы видели, что НАТО — единственная форма сдерживания, которая работает эффективно».