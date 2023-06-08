Члены НАТО могут отправить войска в Украину – The Guardian

Группа стран НАТО может разместить войска в Украине, если страны-члены, включая США, не предоставят ощутимые гарантии безопасности Киеву на саммите альянса в Вильнюсе, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен, сообщает The Guardian.

Расмуссен, исполнявший обязанности официального советника президента Украины Владимира Зеленского по месту Украины в будущей архитектуре европейской безопасности, посетил Европу и Вашингтон, чтобы оценить смену настроений перед началом критически важного саммита 11 июля.

Он сделал свои замечания после того, как нынешний глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос гарантий безопасности будет на повестке дня в Вильнюсе, но добавил, что НАТО – согласно статье 5 Вашингтонского договора – предоставляет полноценные гарантии безопасности только полноправным членам.

Посол США в НАТО Джулианна Смит сказала: «Мы рассматриваем ряд вариантов, чтобы сигнализировать о том, что Украина продвигается в своих отношениях с НАТО».

Расмуссен заявил: «Если НАТО не сможет договориться о четком пути вперед для Украины, существует очевидная вероятность того, что отдельные страны могут принять меры. Мы знаем, что Польша очень вовлечена в оказание конкретной помощи Украине. И я бы не исключал возможности того, что Польша еще сильнее привлечет этот контекст на национальном уровне, а за ней последуют страны Балтии, возможно, включая возможность размещения войск на земле. Я думаю, что поляки серьезно подумают о том, чтобы уйти и создать коалицию желающих, если Украина ничего не получит в Вильнюсе. Мы не должны недооценивать польские чувства, поляки чувствуют, что Западная Европа слишком долго не прислушивалась к их оговоркам по настоящей российской ментальности».

По его словам, для Украины было бы вполне законно обратиться за такой военной помощью.

Впечатляющее предположение Расмуссена, что некоторые государства считают важным использование собственных войск, можно рассматривать как предупреждение. Расмуссен сказал, что Украина должна получить письменные гарантии безопасности, желательно до саммита, но вне рамок НАТО. Они должны включать обмен разведывательными данными, совместное обучение с Украиной, усиленное производство боеприпасов, оперативную совместимость НАТО и поставки оружия, достаточного для сдерживания рф от дальнейшего нападения.

Он сказал, что «после медленного начала эти идеи набирают обороты», в частности, во Франции. Но предупредил, что гарантий безопасности будет недостаточно.

Экс-генсекретарь сказал, что «некоторые союзники по НАТО могут выступать за гарантии безопасности, чтобы фактически избежать реальной дискуссии по поводу стремлений Украины к членству. Они надеются, что, обеспечивая гарантии безопасности, они смогут избежать этого вопроса.

«Я не думаю, что это возможно. Я думаю, что на саммите в Вильнюсе будет подниматься вопрос НАТО. Я разговаривал с несколькими восточноевропейскими лидерами, и есть группа ожесточенных, восточно-центрально-европейских союзников, которые хотят по крайней мере четкого пути для Украины к членству в НАТО».

По его словам, история показала, что опасно покидать Украину в приемной НАТО на неопределенный срок.

Даже если приглашение Украине в НАТО не удастся предоставить на саммите в Вильнюсе, можно вспомнить о возможности приглашения в следующем году в Вашингтоне. Этот путь к членству, по его словам, должен исключать установление предварительных условий, таких как план действий по членству в НАТО, чего ни от Швеции, ни от Финляндии не требовали.

«Любое меньше, чем это, будет разочарованием для Украины», — сказал он.

Он отверг аргумент, что Украине нельзя предложить путь к членству в НАТО, пока война не закончится, сказав, что это даст Путину право вето.