«Украина имеет право себя защищать» — Столтенберг об атаке дронов на Москву

Сейчас мы находимся на той же позиции, на которой мы были в начале войны, она заключается в том, что Украина имеет право себя защищать. Президент Путин и Москва начали эту войну, и они могут положить ей конец, и это путь, чтобы создать мир и стабильность и гарантировать, что не будет дальнейшей эскалации этой войны.