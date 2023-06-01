«Украина имеет право себя защищать» — Столтенберг об атаке дронов на Москву
Сейчас мы находимся на той же позиции, на которой мы были в начале войны, она заключается в том, что Украина имеет право себя защищать. Президент Путин и Москва начали эту войну, и они могут положить ей конец, и это путь, чтобы создать мир и стабильность и гарантировать, что не будет дальнейшей эскалации этой войны.
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 11:17;
Корреспондент Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас мы находимся на той же позиции, на которой мы были в начале войны, она заключается в том, что Украина…".