“Україна має право себе захищати” – Столтенберг про атаку дронів на Москву
Зараз ми перебуваємо на тій самій позиції, на якій ми були на початку війни, вона полягає в тому, що Україна має право себе захищати. Президент Путін і Москва розпочали цю війну, і вони можуть покласти їй край, і це шлях, щоб створити мир і стабільність і гарантувати, що не буде подальшої ескалації цієї війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 11:17;
Кореспондент Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зараз ми перебуваємо на тій самій позиції, на якій ми були на початку війни, вона полягає в тому, що Україна…".