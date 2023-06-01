“Україна має право себе захищати” – Столтенберг про атаку дронів на Москву

Зараз ми перебуваємо на тій самій позиції, на якій ми були на початку війни, вона полягає в тому, що Україна має право себе захищати. Президент Путін і Москва розпочали цю війну, і вони можуть покласти їй край, і це шлях, щоб створити мир і стабільність і гарантувати, що не буде подальшої ескалації цієї війни.