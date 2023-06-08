Члени НАТО можуть відправити війська до України – The Guardian

Група країн НАТО може розмістити війська в Україні, якщо країни-члени, включаючи США, не нададуть відчутних гарантій безпеки Києву на саміті альянсу у Вільнюсі, заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Расмуссен, повідомляє The Guardian .

Расмуссен, який виконував обов’язки офіційного радника президента України Володимира Зеленського з питань місця України у майбутній архітектурі європейської безпеки, відвідав Європу та Вашингтон, щоб оцінити зміну настроїв перед початком критично важливого саміту 11 липня.

Він зробив свої зауваження після того, як нинішній голова НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання гарантій безпеки буде на повестці дня у Вільнюсі, але додавши, що НАТО – відповідно до статті 5 Вашингтонського договору – надає повноцінні гарантії безпеки лише повноправним членам.

Посол США в НАТО Джуліанна Сміт сказала: «Ми розглядаємо ряд варіантів, щоб сигналізувати про те, що Україна просувається у своїх відносинах із НАТО».

Расмуссен сказав: «Якщо НАТО не зможе домовитися про чіткий шлях уперед для України, існує явна ймовірність того, що окремі країни можуть вжити заходів. Ми знаємо, що Польща дуже залучена до надання конкретної допомоги Україні. І я не виключав би можливості того, що Польща ще сильніше залучитися до цього контексту на національному рівні, а за нею пойдуть країни Балтії, можливо, включаючи можливість розміщення військ на землі. Я думаю, що поляки серйозно подумають про те, щоб піти і створити коаліцію охочих, якщо Україна нічого не отримає у Вільнюсі. Ми не повинні недооцінювати польські почуття, поляки відчувають, що Західна Європа надто довго не прислухалася до їх застережень щодо справжньої російської ментальності».

За його словами, для України було б цілком законно звернутися по таку військову допомогу.

Вражаюче припущення Расмуссена, що деякі держави вважають важливим використання власних військ, можна розглядати як попередження. Расмуссен сказав, що Україна має отримати листові гарантії безпеки, бажано до самміту, але за межами НАТО. Вони мають охоплювати обмін розвідувальними даними, спільне навчання з Україною, посилене виробництво боєприпасів, оперативну сумісність НАТО та постачання зброї, достатньої для стримування Росії від подальшого нападу.

Він сказав, що «після повільного початку ці ідеї набирають обертів», зокрема у Франції. Але попередивши, що гарантій безпеки буде недостатньо.

Ексгенсекретар сказав, що деякі союзники по НАТО можуть виступати за гарантії безпеки, щоб фактично уникнути реальної дискусії щодо прагнень України до членства. Вони сподіваються, що забезпечуючи гарантії безпеки, вони зможуть уникнути цього питання.

«Я не думаю, що це можливо. Я думаю, що на саміті у Вільнюсі буде підніматися питання НАТО. Я розмовляв із кількома східноєвропейськими лідерами, і є група запеклих, східно-центральноєвропейських союзників, які хочуть принаймні чіткого шляху для України до членства в НАТО».

За його словами, історія показала, що небезпечно залишати Україну у приймальні НАТО на невизначений термін. Навіть якщо запрошення Україні до НАТО не вдасться надати на саміті у Вільнюсі, можна згадати про можливість надання запрошення наступного року у Вашингтоні. Цей шлях до членства, за його словами, повинен виключати встановлення попередніх умов, таких як план дій щодо членства в НАТО, чого ні від Швеції, ні від Фінляндії не вимагали.

«Ще менше, ніж це, буде розчаруванням для України», — сказав він.

Він відкинув аргумент, що Україні не можна запропонувати шлях до членства в НАТО, доки не закінчиться війна, сказавши, що це дасть Путіну право вето.