На Салтівці чоловік здав копам “закладника” (фото)

Вдень 14 червня у Салтівському районі Харкова до працівників патрульної поліції звернувся громадянин. Він розповів, що бачив чоловіка, який щось прикопував у землю та робив знімки на смартфон.

На вулиці Чукотській патрульні виявили схожого за описом чоловіка. Побачивши правоохоронців, він почав тікати. Поліцейські наздогнали та затримали громадянина, повідомляють в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

Чоловік розповів, що має при собі 20 пакунків із наркотичними речовинами, які він поширює шляхом так званих “закладок”. Також він погодився вказати близько 50 місць, де вже залишив згортки.

Копи викликали слідчо-оперативну групу.