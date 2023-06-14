На Салтовке мужчина сдал копам «закладчика» (фото)
Фото: УПП в Харьковской области
Днем 14 июня в Салтовском районе Харькова к работникам патрульной полиции обратился гражданин. Он рассказал, что видел мужчину, который что-то прикапывал в землю и делал снимки на смартфон.
На улице Чукотской патрульные обнаружили похожего по описанию мужчину. Увидев правоохранителей, он начал бежать. Полицейские догнали и задержали гражданина, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Мужчина рассказал, что имеет при себе 20 свертков с наркотическими веществами, которые он распространяет путем так называемых «закладок». Также он согласился указать около 50 мест, где уже оставил свертки.
Копы вызвали следственно-оперативную группу.
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 22:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 14 июня в Салтовском районе Харькова к работникам патрульной полиции обратился гражданин. Он рассказал, что видел мужчину, который что-то прикапывал в землю и делал снимки на смартфон.".