Зеленський привітав випускників військових вишів: слово брав захисник Харкова

Президент Володимир Зеленський 23 червня взяв участь у заходах із нагоди випуску офіцерів вищих військових навчальних закладів у режимі відеоконференції.

Цього року навчання закінчили понад тисячу людей, повідомляється на сайті глави держави.

Зеленський окремо привітав випускників кожного вишу, зокрема Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба та Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ».

«Ще вчора вони були курсантами, незабаром стануть офіцерами, уже завтра частина з них вирушить до лав сил оборони нашої країни, інші продовжать навчання, щоб згодом, здобувши освіту магістра, також поповнити лави українського війська», – сказав президент.

Випускник університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба, учасник АТО та оборони Харкова лейтенант Станіслав Сівак подякував за привітання від імені всіх випускників.

«Ми всі чітко розуміємо, які доленосні та відповідальні завдання постали сьогодні перед Збройними силами України, яка велика та історична місія відведена кожному воїну, кожному з нас у цій війні. Запевняємо весь український народ та вас як верховного головнокомандувача, що будемо гідні бойової слави українських воїнів та міцно стоятимемо на захисті рідної землі. Ми помстимося російським окупантам за кров і сльози наших співвітчизників! Ми звільнимо українську землю від ворога! Ми переможемо!» – сказав Сівак.



Фото: сайт президента України

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх, хто віддав своє життя в боях за Україну.