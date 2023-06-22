Зеленський заявив, що окупанти готують теракт із викидом радіації на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, у якому з посиланням на дані української розвідки поінформував: загарбники з РФ розглядають варіант організації теракту на атомній електростанції.

“Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували до цього”, – заявив Зеленський.

Він наголосив, що радіація не знає державних кордонів. По кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Президент повідомив, що всю інформацію Україна передає партнерам – ЄС, США, Китаю, Індії, країнам Африки, Південної Америки та арабським країнам.

“Це найбільша атомна станція у Європі та світі. МАГАТЕ, всі країни, всі лідери точно знають, що там відбувається. Росія використовує Запорізьку АЕС як елемент у своїй агресії. Окуповує станцію, прикриває нею обстріли сусідніх міст, тримає там зброю та військових”, — наголосив Володимир Зеленський.