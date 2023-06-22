Зеленский заявил, что оккупанты готовят теракт с выбросом радиации на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором со ссылкой на данные украинской разведки проинформировал: захватчики из РФ рассматривают вариант организации теракта на атомной электростанции.

«В настоящее время наша разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции. Террористический акт с выбросом радиации. Они все подготовили к этому», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что радиация не знает государственных границ. По кому она ударит, определяется только направлением ветра. Президент сообщил, что всю имеющуюся информацию Украина передает партнерам — ЕС, США, Китаю, Индии, странам Африки, Южной Америки и арабским странам.

«Это самая большая атомная станция в Европе и мире. МАГАТЭ, все страны, все лидеры точно знают, что там происходит. Россия использует Запорожскую АЭС как элемент своей агрессии. Оккупирует станцию, прикрывает ею обстрелы соседних городов, держит там оружие и военных», — акцентировал Владимир Зеленский.