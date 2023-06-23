Зеленский поздравил выпускников военных вузов: слово брал защитник Харькова
Президент Владимир Зеленский 23 июня принял участие в мероприятиях по случаю выпуска офицеров высших военных учебных заведений в режиме видеоконференции.
В этом году обучение закончили более тысячи человек, сообщается на сайте главы государства.
Зеленский отдельно поздравил выпускников каждого вуза, в частности, Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и Военного института танковых войск НТУ «ХПИ».
«Еще вчера они были курсантами, вскоре станут офицерами, уже завтра часть из них отправится в ряды сил обороны нашей страны, другие продолжат обучение, чтобы впоследствии, получив образование магистра, также пополнить ряды украинской армии», — сказал президент.
Выпускник университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба, участник АТО и обороны Харькова лейтенант Станислав Сивак поблагодарил Зеленского за поздравление от имени всех выпускников.
«Мы все четко понимаем, какие судьбоносные и ответственные задачи стоят сегодня перед Вооруженными силами Украины, какая большая и историческая миссия отведена каждому воину, каждому из нас в этой войне. Уверяем весь украинский народ и вас как верховного главнокомандующего, что будем достойны боевой славы украинских воинов и крепко стоять на защите родной земли. Мы отомстим российским оккупантам за кровь и слезы наших соотечественников! Мы освободим украинскую землю от врага! Мы победим!» — сказал Сивак.
Фото: сайт президента Украины
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Присутствующие почтили минутой молчания память всех, кто отдал свою жизнь в боях за Украину.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 21:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский 23 июня принял участие в мероприятиях по случаю выпуска офицеров высших военных учебных заведений в режиме видеоконференции.".