Зеленский поздравил выпускников военных вузов: слово брал защитник Харькова

Президент Владимир Зеленский 23 июня принял участие в мероприятиях по случаю выпуска офицеров высших военных учебных заведений в режиме видеоконференции.

В этом году обучение закончили более тысячи человек, сообщается на сайте главы государства.

Зеленский отдельно поздравил выпускников каждого вуза, в частности, Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и Военного института танковых войск НТУ «ХПИ».

«Еще вчера они были курсантами, вскоре станут офицерами, уже завтра часть из них отправится в ряды сил обороны нашей страны, другие продолжат обучение, чтобы впоследствии, получив образование магистра, также пополнить ряды украинской армии», — сказал президент.

Выпускник университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба, участник АТО и обороны Харькова лейтенант Станислав Сивак поблагодарил Зеленского за поздравление от имени всех выпускников.

«Мы все четко понимаем, какие судьбоносные и ответственные задачи стоят сегодня перед Вооруженными силами Украины, какая большая и историческая миссия отведена каждому воину, каждому из нас в этой войне. Уверяем весь украинский народ и вас как верховного главнокомандующего, что будем достойны боевой славы украинских воинов и крепко стоять на защите родной земли. Мы отомстим российским оккупантам за кровь и слезы наших соотечественников! Мы освободим украинскую землю от врага! Мы победим!» — сказал Сивак.



Фото: сайт президента Украины

Присутствующие почтили минутой молчания память всех, кто отдал свою жизнь в боях за Украину.