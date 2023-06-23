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Зеленский поздравил выпускников военных вузов: слово брал защитник Харькова

Политика 21:32   23.06.2023
Елена Нагорная
Зеленский поздравил выпускников военных вузов: слово брал защитник Харькова Фото: сайт президента Украины

Президент Владимир Зеленский 23 июня принял участие в мероприятиях по случаю выпуска офицеров высших военных учебных заведений в режиме видеоконференции.

В этом году обучение закончили более тысячи человек, сообщается на сайте главы государства.

Зеленский отдельно поздравил выпускников каждого вуза, в частности, Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и Военного института танковых войск НТУ «ХПИ».

«Еще вчера они были курсантами, вскоре станут офицерами, уже завтра часть из них отправится в ряды сил обороны нашей страны, другие продолжат обучение, чтобы впоследствии, получив образование магистра, также пополнить ряды украинской армии», — сказал президент.

Выпускник университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба, участник АТО и обороны Харькова лейтенант Станислав Сивак поблагодарил Зеленского за поздравление от имени всех выпускников.

«Мы все четко понимаем, какие судьбоносные и ответственные задачи стоят сегодня перед Вооруженными силами Украины, какая большая и историческая миссия отведена каждому воину, каждому из нас в этой войне. Уверяем весь украинский народ и вас как верховного главнокомандующего, что будем достойны боевой славы украинских воинов и крепко стоять на защите родной земли. Мы отомстим российским оккупантам за кровь и слезы наших соотечественников! Мы освободим украинскую землю от врага! Мы победим!» — сказал Сивак.


Фото: сайт президента Украины

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Присутствующие почтили минутой молчания память всех, кто отдал свою жизнь в боях за Украину.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 21:32;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский 23 июня принял участие в мероприятиях по случаю выпуска офицеров высших военных учебных заведений в режиме видеоконференции.".