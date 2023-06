Використовують як цапа-відбувайла – ISW про арешт Суровікіна

Повідомлялося, що 28 червня російська влада заарештувала генерала армії Сергія Суровікіна, що, можливо, вказує на те, що Кремль має намір очистити Міноборони від осіб, які вважаються нелояльними, пише Інститут вивчення війни США (ISW).

“Неясно, що могло змусити Суровікіна закликати Пригожина припинити повстання лише за кілька годин після початку. Хоча, можливо, він зробив це примусово, а не через підтримку російського військового керівництва. Якщо російська влада дійсно заарештує Суровікіна, Кремль, швидше за все, використовує Суровікіна та його прихильників як цапів-відбувайлів, щоб публічно пояснити, чому російські військові та російські органи внутрішньої безпеки погано відреагували на повстання, і виправдати можливу перебудову російського військового керівництва”, — пишуть аналітики

Нагадаємо, 28 червня джерело в російській опозиції повідомило The Moscow Times, що два джерела, близькі до Міноборони, підтвердили арешт Суровікіна владою РФ, тому що він обрав бік Пригожина під час повстання. Видання The New York Times повідомило: офіційні особи США заявили, що Суровікін заздалегідь знав про повстання, але американська розвідка все ще намагається встановити, чи підтримував він безпосередньо зусилля Пригожина.

Також ISW пише, що усунення голови Генштабу Валерія Герасимова від будь-якої посади завдасть занадто великої шкоди репутації Путіна та МО. Ймовірно, президент РФ має додаткові стимули не замінювати Герасимова публічно через побоювання легітимації повстання як успішного засобу шантажу.

“Російські мілблогери стверджували, що російські льотчики, які відмовилися завдавати ударів по колонах Вагнера, і російські прикордонники, які відмовилися відкривати вогонь по Вагнеру, тепер зазнають невстановленого кримінального переслідування. Наразі ISW не може підтвердити ці твердження”, – додають аналітики.