Используют как козла отпущения – ISW об аресте Суровикина и связях с Вагнером
Сообщалось, что 28 июня российские власти арестовали генерала армии Сергея Суровикина, что, возможно, указывает на то, что Кремль намерен очистить Минобороны от лиц, считающихся нелояльными, пишет Институт изучения войны США (ISW).
“Неясно, что могло вынудить Суровикина призвать Пригожина прекратить восстание всего через несколько часов после его начала. Хотя, возможно, что он сделал это по принуждению, а не из-за поддержки российского военного руководства. Если российские власти действительно арестуют Суровикина, Кремль, скорее всего, использует Суровикина и его сторонников в качестве козлов отпущения, чтобы публично объяснить, почему российские военные и российские органы внутренней безопасности плохо отреагировали на восстание, и оправдать возможную перестройку российского военного руководства”, — пишут аналитики.
Напомним, 28 июня источник в российской оппозиции сообщил The Moscow Times, что два источника, близких к Минобороны, подтвердили арест Суровикина властями РФ, потому что он выбрал сторону Пригожина во время восстания. Издание The New York Times сообщило: официальные лица США заявили, что Суровикин заранее знал о восстании, но что американская разведка все еще пытается установить, поддерживал ли он напрямую усилия Пригожина.
Также ISW пишет, что отстранение главы Генштаба Валерия Герасимова от любой должности нанесет слишком большой ущерб репутации Путина и МО. Вероятно, у президента РФ есть дополнительные стимулы не заменять Герасимова публично из-за опасений легитимации восстания как успешного средства шантажа.
“Российские милблогеры утверждали, что российские летчики, отказавшиеся наносить удары по колоннам Вагнера, и российские пограничники, отказавшиеся открывать огонь по Вагнеру, теперь подвергаются неустановленному уголовному преследованию. В настоящее время ISW не может подтвердить эти утверждения”, — добавляют аналитики.
Читайте также: Синегубов: о фейках о взятии вагнеровцами Волчанска и боях за Русскую Лозовую
Новости по теме:
Вы читали новость: «Используют как козла отпущения – ISW об аресте Суровикина и связях с Вагнером»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 07:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщалось, что 28 июня российские власти арестовали генерала армии Сергея Суровикина, что, возможно, указывает на то, что Кремль намерен очистить Минобороны от лиц, считающихся нелояльными, пишет Институт изучения войны США (ISW).".