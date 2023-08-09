На Харківщині рецидивіст зухвало напав на сусідок, побив і відібрав гроші
Затримано чоловіка, який побив 38-річну та 39-річну мешканок міста Красноград, відібрав у них гроші та втік, повідомила поліція Харківської області.
Зловмисник напав на двох жінок посеред дня. Після того, як він пограбував їх, утік.
Поліція розшукала і затримала чоловіка у місті Полтава. Зловмисником виявився 29-річний сусід потерпілих, який раніше неодноразово сидів за скоєння майнових злочинів.
Слідчі повідомили нападнику про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.
Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 17:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Затримано чоловіка, який побив 38-річну та 39-річну мешканок міста Красноград, відібрав у них гроші та втік, повідомила поліція Харківської області.".