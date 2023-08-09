На Харківщині рецидивіст зухвало напав на сусідок, побив і відібрав гроші

Затримано чоловіка, який побив 38-річну та 39-річну мешканок міста Красноград, відібрав у них гроші та втік, повідомила поліція Харківської області.

Зловмисник напав на двох жінок посеред дня. Після того, як він пограбував їх, утік.

Поліція розшукала і затримала чоловіка у місті Полтава. Зловмисником виявився 29-річний сусід потерпілих, який раніше неодноразово сидів за скоєння майнових злочинів.

Слідчі повідомили нападнику про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.