На Харьковщине рецидивист напал на соседок, избил и отобрал деньги
Задержан мужчина, который избил 38-летнюю и 39-летнюю жительниц города Красноград, отобрал у них деньги и скрылся, сообщила полиция Харьковской области.
Злоумышленник напал на двух женщин среди бела дня. После того, как ограбил их, он скрылся.
Полиция разыскала и задержала мужчину в городе Полтава. Злоумышленником оказался 29-летний сосед потерпевших, ранее неоднократно сидевший за совершение имущественных преступлений.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 17:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Задержан мужчина, который избил 38-летнюю и 39-летнюю жительниц города Красноград, отобрал у них деньги и скрылся, сообщила полиция Харьковской области.".