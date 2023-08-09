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На Харьковщине рецидивист напал на соседок, избил и отобрал деньги

Происшествия 17:13   09.08.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине рецидивист напал на соседок, избил и отобрал деньги

Задержан мужчина, который избил 38-летнюю и 39-летнюю жительниц города Красноград, отобрал у них деньги и скрылся, сообщила полиция Харьковской области.

Злоумышленник напал на двух женщин среди бела дня. После того, как ограбил их, он скрылся.

Полиция разыскала и задержала мужчину в городе Полтава. Злоумышленником оказался 29-летний сосед потерпевших, ранее неоднократно сидевший за совершение имущественных преступлений.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 17:13;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Задержан мужчина, который избил 38-летнюю и 39-летнюю жительниц города Красноград, отобрал у них деньги и скрылся, сообщила полиция Харьковской области.".