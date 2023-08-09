На Харьковщине рецидивист напал на соседок, избил и отобрал деньги

Задержан мужчина, который избил 38-летнюю и 39-летнюю жительниц города Красноград, отобрал у них деньги и скрылся, сообщила полиция Харьковской области.

Злоумышленник напал на двух женщин среди бела дня. После того, как ограбил их, он скрылся.

Полиция разыскала и задержала мужчину в городе Полтава. Злоумышленником оказался 29-летний сосед потерпевших, ранее неоднократно сидевший за совершение имущественных преступлений.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.