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ВПО в Харкові дали гроші на відкриття дитсадка, кафе та СТО: як отримати грант

Суспільство 20:38   13.09.2023
Олена Нагорна
ВПО в Харкові дали гроші на відкриття дитсадка, кафе та СТО: як отримати грант

17 переселенців у Харківській області протягом останніх п’яти місяців отримали мікрогранти на створення чи розвиток власного бізнесу у межах урядової програми “єРобота: Власна справа”.

ВПО загалом надали 4 мільйони гривень, повідомили МГ “Об’єктив” у пресслужбі Харківського обласного центру зайнятості.

У Харкові кошти мікрогрантів спрямовані на відкриття дитсадка, магазину, кафе, салону краси, пральні, СТО, виробництва постільної білизни. У Харківському районі – дитячого центру та у Богодухівському районі – мініферми.

Загалом підприємці створять у регіоні 30 робочих місць.

Нагадаємо, у Харківській області урядова програма “єРобота” діє з 1 квітня 2023 року. Внутрішньо переміщені особи можуть скористатися програмами “Власна справа” та “Грант для ветеранів”. Головна умова – створення нових робочих місць.

Додаткову інформацію щодо отримання мікрогрантів можна отримати за телефоном: 063 824 80 53.

Читайте також: «Робота є»: Харківщина – у п’ятірці лідерів за кількістю вакансій

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 переселенців у Харківській області протягом останніх п’яти місяців отримали мікрогранти на створення чи розвиток власного бізнесу у межах урядової програми “єРобота: Власна справа”.".