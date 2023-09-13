ВПЛ в Харькове дали деньги на открытие детсада, кафе и СТО: как получить грант
17 переселенцев в Харьковской области в течение последних пяти месяцев получили микрогранты на создание или развитие собственного бизнеса в рамках правительственной программы «єРобота: Власна справа».
ВПЛ в целом предоставили 4 миллиона гривен, сообщили МГ «Объектив» в пресс-службе Харьковского областного центра занятости.
В Харькове средства микрогрантов направлены на открытие детсада, магазина, кафе, салона красоты, прачечной, СТО, производства постельного белья. В Харьковском районе — детского центра и в Богодуховском районе — мини-фермы.
В целом предприниматели создадут в регионе 30 рабочих мест.
Напомним, в Харьковской области правительственная программа «єРобота» действует с 1 апреля 2023 года. Внутренне перемещенные лица могут воспользоваться программами «Власна справа» и «Грант для ветеранів». Главное условие — создание новых рабочих мест.
Дополнительную информацию о получении микрогрантов можно получить по телефону: 063 824 80 53.
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 20:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 переселенцев в Харьковской области в течение последних пяти месяцев получили микрогранты на создание или развитие собственного бизнеса в рамках правительственной программы «єРобота: Власна справа».".