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ВПЛ в Харькове дали деньги на открытие детсада, кафе и СТО: как получить грант

Общество 20:38   13.09.2023
Елена Нагорная
ВПЛ в Харькове дали деньги на открытие детсада, кафе и СТО: как получить грант

17 переселенцев в Харьковской области в течение последних пяти месяцев получили микрогранты на создание или развитие собственного бизнеса в рамках правительственной программы «єРобота: Власна справа».

ВПЛ в целом предоставили 4 миллиона гривен, сообщили МГ «Объектив» в пресс-службе Харьковского областного центра занятости.

В Харькове средства микрогрантов направлены на открытие детсада, магазина, кафе, салона красоты, прачечной, СТО, производства постельного белья. В Харьковском районе — детского центра и в Богодуховском районе — мини-фермы.

В целом предприниматели создадут в регионе 30 рабочих мест.

Напомним, в Харьковской области правительственная программа «єРобота» действует с 1 апреля 2023 года. Внутренне перемещенные лица могут воспользоваться программами «Власна справа» и «Грант для ветеранів». Главное условие — создание новых рабочих мест.

Дополнительную информацию о получении микрогрантов можно получить по телефону: 063 824 80 53.

Читайте также: «Работа есть»: Харьковщина – в пятерке лидеров по количеству вакансий

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 20:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 переселенцев в Харьковской области в течение последних пяти месяцев получили микрогранты на создание или развитие собственного бизнеса в рамках правительственной программы «єРобота: Власна справа».".