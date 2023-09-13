ВПЛ в Харькове дали деньги на открытие детсада, кафе и СТО: как получить грант

17 переселенцев в Харьковской области в течение последних пяти месяцев получили микрогранты на создание или развитие собственного бизнеса в рамках правительственной программы «єРобота: Власна справа».

ВПЛ в целом предоставили 4 миллиона гривен, сообщили МГ «Объектив» в пресс-службе Харьковского областного центра занятости.

В Харькове средства микрогрантов направлены на открытие детсада, магазина, кафе, салона красоты, прачечной, СТО, производства постельного белья. В Харьковском районе — детского центра и в Богодуховском районе — мини-фермы.

В целом предприниматели создадут в регионе 30 рабочих мест.

Напомним, в Харьковской области правительственная программа «єРобота» действует с 1 апреля 2023 года. Внутренне перемещенные лица могут воспользоваться программами «Власна справа» и «Грант для ветеранів». Главное условие — создание новых рабочих мест.

Дополнительную информацию о получении микрогрантов можно получить по телефону: 063 824 80 53.