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Масований ракетний удар по Україні та обстріл: зведення Генштабу

Події 07:16   21.09.2023
Оксана Горун
Масований ракетний удар по Україні та обстріл: зведення Генштабу Фото: ілюстративне

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ – дані про дії російських терористів за минулу добу.

З початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі низки областей нашої держави. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється“, – зазначили у зведенні Генштабу.

Наразі, крім ранкових “прильотів” у Харкові, підтвердили удари та руйнування від падіння уламків збитих ракет у Києві, Черкасах, Дрогобичі Львівської області. У низці регіонів повідомляли про вибухи під час роботи ППО.

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Крім ранкової ракетної атаки, протягом доби ворог завдав по Україні ще два ракетні та 80 авіаударів, а також здійснив понад 49 обстрілів з РСЗВ. Про авіаудари по Харківщині Генштаб не повідомив.

“Під артилерійським вогнем опинилися близько 90 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей”, – зазначили у зведенні ГШ.

На фронті за добу сталося 23 бойові зіткнення.

“Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та п’ять – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ уражено один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, зенітно-ракетний комплекс “Стріла-10” та станцію РЕБ противника“, – поінформували в Генштабі.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ – дані про дії російських терористів за минулу добу".