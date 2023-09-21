Масований ракетний удар по Україні та обстріл: зведення Генштабу

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ – дані про дії російських терористів за минулу добу.

“З початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі низки областей нашої держави. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється“, – зазначили у зведенні Генштабу.

Наразі, крім ранкових “прильотів” у Харкові, підтвердили удари та руйнування від падіння уламків збитих ракет у Києві, Черкасах, Дрогобичі Львівської області. У низці регіонів повідомляли про вибухи під час роботи ППО.

Крім ранкової ракетної атаки, протягом доби ворог завдав по Україні ще два ракетні та 80 авіаударів, а також здійснив понад 49 обстрілів з РСЗВ. Про авіаудари по Харківщині Генштаб не повідомив.

“Під артилерійським вогнем опинилися близько 90 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей”, – зазначили у зведенні ГШ.

На фронті за добу сталося 23 бойові зіткнення.

“Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та п’ять – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ уражено один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, зенітно-ракетний комплекс “Стріла-10” та станцію РЕБ противника“, – поінформували в Генштабі.