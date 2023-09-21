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Массированный ракетный удар по Украине и обстрелы: сводка Генштаба

Происшествия 07:16   21.09.2023
Оксана Горун
Массированный ракетный удар по Украине и обстрелы: сводка Генштаба Фото: иллюстративное

В утренней сводке Генштаба ВСУ — данные о действиях российских террористов за минувшие сутки.

«С начала текущих суток российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре ряда областей нашего государства. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — отметили в сводке Генштаба.

На данный момент, кроме утренних «прилетов» в Харькове, подтвердили удары и разрушения от падения обломков сбитых ракет в Киеве, Черкассах, Дрогобыче Львовской области. В ряде регионов сообщали о взрывах во время работы ПВО.

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Помимо утренней ракетной атаки, в течение суток враг нанес по Украине еще два ракетных и 80 авиаударов, а также совершил более 49 обстрелов из РСЗО. Об авиаударах по Харьковщине Генштаб не сообщил.

«Под артиллерийским огнем оказались около 90 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей», — отметили в сводке ГШ.

На фронте за сутки произошло 23 боевых столкновения.

«Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск поражен один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 11 артиллерийских средств, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10″ и станция РЭБ противника», — проинформировали в Генштабе.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 07:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба ВСУ — данные о действиях российских террористов за минувшие сутки".