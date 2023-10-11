У Великій Комишувасі на Харківщині відновили електропостачання – Сушко

Через півтора року відсутності електропостачання на деокупованій Ізюмщині енергетики продовжують роботу. Так, у селищі Велика Комишуваха енергетики відновили лінію електропостачання.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив народний депутат, голова Харківської обласної організації “Слуга Народу” Павло Сушко.

“Разом з депутатами ми були тут 14 серпня. Це одна з громад, що дуже сильно постраждали під час окупації. Під час нашої зустрічі з мешканцями ще в серпні вони повідомили про найболючіше питання – відсутність енергопостачання. Тоді зв’язався із заступником голови Харківської ОВА. Дякую керівництву ХОВА та Харківобленерго на термінову нараду. У результаті енергетики пообіцяли запустити до кінця серпня першу підстанцію, щоб протягом кількох тижнів повністю відновити електропостачання у селищі. Вдячність за виконану роботу”, – сказав Сушко.

Відео: Павло Сушко