В Большой Камышевахе на Харьковщине восстановили электроснабжение — Сушко

Спустя полтора года отсутствия электроснабжения на деоккупированной Изюмщине энергетики продолжают работу. Так, в поселке Большая Камышеваха восстановили линию электроснабжения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, председатель Харьковской областной организации «Слуга Народа» Павел Сушко.

«Вместе с депутатами мы были здесь 14 августа. Это одна из громад, которые очень сильно пострадали во время оккупации. Во время нашей встречи с жителями еще в августе они сообщили о самом болезненном вопросе — отсутствии энергоснабжения. Тогда связался с заместителем председателя Харьковской ОВА. Спасибо руководству ХОВА и Харьковоблэнерго за срочное совещание. В результате энергетики пообещали запустить до конца августа первую подстанцию, чтобы в течение нескольких недель полностью восстановить электроснабжение в поселке. Благодарность за проделанную работу», — сказал Сушко.

Видео: Павел Сушко