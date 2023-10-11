В Большой Камышевахе на Харьковщине восстановили электроснабжение — Сушко
Спустя полтора года отсутствия электроснабжения на деоккупированной Изюмщине энергетики продолжают работу. Так, в поселке Большая Камышеваха восстановили линию электроснабжения.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, председатель Харьковской областной организации «Слуга Народа» Павел Сушко.
«Вместе с депутатами мы были здесь 14 августа. Это одна из громад, которые очень сильно пострадали во время оккупации. Во время нашей встречи с жителями еще в августе они сообщили о самом болезненном вопросе — отсутствии энергоснабжения. Тогда связался с заместителем председателя Харьковской ОВА. Спасибо руководству ХОВА и Харьковоблэнерго за срочное совещание. В результате энергетики пообещали запустить до конца августа первую подстанцию, чтобы в течение нескольких недель полностью восстановить электроснабжение в поселке. Благодарность за проделанную работу», — сказал Сушко.
Видео: Павел Сушко
Читайте также: На Харьковщине запитали село, где не было света более 1,5 лет (фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Большой Камышевахе на Харьковщине восстановили электроснабжение — Сушко»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 18:30;
Корреспондент Алевтина Семенова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спустя полтора года отсутствия электроснабжения на деоккупированной Изюмщине энергетики продолжают работу. Так, в поселке Большая Камышеваха восстановили линию электроснабжения.".