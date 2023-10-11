Live
  • Ср 11.10.2023
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.51
  • EUR 38.6
    • 🟢

В Большой Камышевахе на Харьковщине восстановили электроснабжение — Сушко

Общество 18:30   11.10.2023
Алевтина Семенова
В Большой Камышевахе на Харьковщине восстановили электроснабжение — Сушко

Спустя полтора года отсутствия электроснабжения на деоккупированной Изюмщине энергетики продолжают работу. Так, в поселке Большая Камышеваха восстановили линию электроснабжения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, председатель Харьковской областной организации «Слуга Народа» Павел Сушко.

«Вместе с депутатами мы были здесь 14 августа. Это одна из громад, которые очень сильно пострадали во время оккупации. Во время нашей встречи с жителями еще в августе они сообщили о самом болезненном вопросе — отсутствии энергоснабжения. Тогда связался с заместителем председателя Харьковской ОВА. Спасибо руководству ХОВА и Харьковоблэнерго за срочное совещание. В результате энергетики пообещали запустить до конца августа первую подстанцию, чтобы в течение нескольких недель полностью восстановить электроснабжение в поселке. Благодарность за проделанную работу», — сказал Сушко.

Видео: Павел Сушко

Читайте также: На Харьковщине запитали село, где не было света более 1,5 лет (фото)

Автор: Алевтина Семенова
Популярно
Когда в Харькове придется платить за проезд в метро и трамваях: ответ мэрии
Когда в Харькове придется платить за проезд в метро и трамваях: ответ мэрии
11.10.2023, 14:31
Снос самого знаменитого разрушенного дома Харькова обойдется в 17 миллионов
Снос самого знаменитого разрушенного дома Харькова обойдется в 17 миллионов
11.10.2023, 15:05
Забрать мандат и на войну. Бойцы ВСУ требуют наказать нардепа Куницкого(видео)
Забрать мандат и на войну. Бойцы ВСУ требуют наказать нардепа Куницкого(видео)
11.10.2023, 17:42
Кто навел удар по селу Гроза, местные определили сразу же (видео)
Кто навел удар по селу Гроза, местные определили сразу же (видео)
11.10.2023, 12:08
Двоих ученых из Харькова убили террористы ХАМАС в Израиле
Двоих ученых из Харькова убили террористы ХАМАС в Израиле
11.10.2023, 15:37
Знаменитый харьковский японец Фуминори отмечает день рождения (фото, видео)
Знаменитый харьковский японец Фуминори отмечает день рождения (фото, видео)
11.10.2023, 18:57

Новости по теме:

10:00
В Харьковской области оккупанты захватили село Заводы и часть поселка Большая Камышеваха

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Большой Камышевахе на Харьковщине восстановили электроснабжение — Сушко»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 18:30;

    • Корреспондент Алевтина Семенова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спустя полтора года отсутствия электроснабжения на деоккупированной Изюмщине энергетики продолжают работу. Так, в поселке Большая Камышеваха восстановили линию электроснабжения.".