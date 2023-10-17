Напилили дерев на мільйон: працівники ДП на Харківщині незаконно рубали дерева
“Схему” вирубування дерев викрила Нацполіція на Харківщині. За даними слідства, у ній взяли участь співробітники державного підприємства.
Учасники угруповання “чорних лісорубів” вирубали на Харківщині дерев на мільйон гривень, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції Харківської області.
“До “схеми” були залучені працівники одного з державних підприємств. Зловмисники використовували у своїй злочинній діяльності транспорт, обладнання та інші ресурси підприємства”, — поінформували поліціянти.
Дерева випилювали на території Лозівського району й там продавали дрова місцевим жителям. Уже задокументували шість вирубок.
“Сума завданих збитків державі перевищує 1 мільйон гривень”, – зазначили в ГУНП.
Під час обшуків у будинках, гаражах та авто “лісорубів” виявили велику кількість купюр – як гривень, так і доларів.
А також бензопили та 50 кубів ще не проданих дров.
Наразі організаторам та учасникам вирубок готуються повідомити про підозру за статтею “незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу” КК України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вырубка, деревья, дрова, поліція, черные лесорубы;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 10:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Схему” вирубування дерев викрила Нацполіція на Харківщині. За даними слідства, у ній взяли участь співробітники державного підприємства".