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Напилили дерев на мільйон: працівники ДП на Харківщині незаконно рубали дерева

Суспільство 10:03   17.10.2023
Оксана Горун
Напилили дерев на мільйон: працівники ДП на Харківщині незаконно рубали дерева

“Схему” вирубування дерев викрила Нацполіція на Харківщині. За даними слідства, у ній взяли участь співробітники державного підприємства.

Учасники угруповання “чорних лісорубів” вирубали на Харківщині дерев на мільйон гривень, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції Харківської області.

“До “схеми” були залучені працівники одного з державних підприємств. Зловмисники використовували у своїй злочинній діяльності транспорт, обладнання та інші ресурси підприємства”, — поінформували поліціянти.

На Харківщині незаконно продавали дрова

Дерева випилювали на території Лозівського району й там продавали дрова місцевим жителям. Уже задокументували шість вирубок.

“Сума завданих збитків державі перевищує 1 мільйон гривень”, – зазначили в ГУНП.

Під час обшуків у будинках, гаражах та авто “лісорубів” виявили велику кількість купюр – як гривень, так і доларів.

Гроші чорних лісорубів на Харківщині

Гроші чорних лісорубів

А також бензопили та 50 кубів ще не проданих дров.

Наразі організаторам та учасникам вирубок готуються повідомити про підозру за статтею “незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу” КК України.

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Учасник вирубки дерев на Харківщині

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 10:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Схему” вирубування дерев викрила Нацполіція на Харківщині. За даними слідства, у ній взяли участь співробітники державного підприємства".