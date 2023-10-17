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Напилили деревьев на миллион: работники ГП на Харьковщине незаконно рубили лес

Общество 10:03   17.10.2023
Оксана Горун
Напилили деревьев на миллион: работники ГП на Харьковщине незаконно рубили лес

«Схему» вырубки деревьев разоблачила Нацполиция на Харьковщине. По данным следствия, в ней участвовали сотрудники государственного предприятия.

Участники группировки «черных лесорубов» вырубили на Харьковщине деревьев на миллион гривен, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В «схеме» были задействованы работники одного из государственных предприятий. Злоумышленники использовали в своей преступной деятельности транспорт, оборудование и другие ресурсы предприятия», — проинформировали полицейские.

На Харьковщине незаконно продавали дрова

Деревья выпиливали на территории Лозовского района и там же продавали дрова местным жителям. Уже задокументировали шесть вырубок.

«Сумма нанесенного ущерба государству превышает 1 миллион гривен», — отметили в ГУНП.

Во время обысков дома, в гаражах и авто «лесорубов» обнаружили большое количество купюр — как гривен, так и долларов.

Деньги черных лесорубов на Харьковщине

Деньги черных лесорубов

А также бензопилы и 50 кубов еще не проданных дров.

Сейчас организаторам и участникам вырубок готовятся сообщить о подозрении по статье «незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса» УК Украины.

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Участник вырубки деревьев на Харьковщине

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 10:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Схему» вырубки деревьев разоблачила Нацполиция на Харьковщине. По данным следствия, в ней участвовали сотрудники государственного предприятия".