Напилили деревьев на миллион: работники ГП на Харьковщине незаконно рубили лес
«Схему» вырубки деревьев разоблачила Нацполиция на Харьковщине. По данным следствия, в ней участвовали сотрудники государственного предприятия.
Участники группировки «черных лесорубов» вырубили на Харьковщине деревьев на миллион гривен, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«В «схеме» были задействованы работники одного из государственных предприятий. Злоумышленники использовали в своей преступной деятельности транспорт, оборудование и другие ресурсы предприятия», — проинформировали полицейские.
Деревья выпиливали на территории Лозовского района и там же продавали дрова местным жителям. Уже задокументировали шесть вырубок.
«Сумма нанесенного ущерба государству превышает 1 миллион гривен», — отметили в ГУНП.
Во время обысков дома, в гаражах и авто «лесорубов» обнаружили большое количество купюр — как гривен, так и долларов.
А также бензопилы и 50 кубов еще не проданных дров.
Сейчас организаторам и участникам вырубок готовятся сообщить о подозрении по статье «незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса» УК Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вырубка, деревья, дрова, полиция, черные лесорубы;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 10:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Схему» вырубки деревьев разоблачила Нацполиция на Харьковщине. По данным следствия, в ней участвовали сотрудники государственного предприятия".