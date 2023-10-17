Напилили деревьев на миллион: работники ГП на Харьковщине незаконно рубили лес

«Схему» вырубки деревьев разоблачила Нацполиция на Харьковщине. По данным следствия, в ней участвовали сотрудники государственного предприятия.

Участники группировки «черных лесорубов» вырубили на Харьковщине деревьев на миллион гривен, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В «схеме» были задействованы работники одного из государственных предприятий. Злоумышленники использовали в своей преступной деятельности транспорт, оборудование и другие ресурсы предприятия», — проинформировали полицейские.

Деревья выпиливали на территории Лозовского района и там же продавали дрова местным жителям. Уже задокументировали шесть вырубок.

«Сумма нанесенного ущерба государству превышает 1 миллион гривен», — отметили в ГУНП.

Во время обысков дома, в гаражах и авто «лесорубов» обнаружили большое количество купюр — как гривен, так и долларов.

А также бензопилы и 50 кубов еще не проданных дров.

Сейчас организаторам и участникам вырубок готовятся сообщить о подозрении по статье «незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса» УК Украины.