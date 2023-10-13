Коммунальщика оштрафовали за кронирование деревьев в Харькове (фото)

Деревья на улице Каширской в Харькове обрезали до степени прекращения роста.

Как сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области, соответствующие заявки поступили в сентябре.

Когда экоинспектор обследовал территорию, он установил факт повреждения дерева до степени прекращения роста. По данным эконинспекции, такое кронирование допустил чиновник КП «Благоустройство», коммунальщика привлекли к административной ответственности.

В экоинспекции напомнили, что согласно статье 153 КУпАП (уничтожение или повреждение зеленых насаждений) светит штраф.