Коммунальщика оштрафовали за кронирование деревьев в Харькове (фото)
Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области
Деревья на улице Каширской в Харькове обрезали до степени прекращения роста.
Как сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области, соответствующие заявки поступили в сентябре.
Когда экоинспектор обследовал территорию, он установил факт повреждения дерева до степени прекращения роста. По данным эконинспекции, такое кронирование допустил чиновник КП «Благоустройство», коммунальщика привлекли к административной ответственности.
В экоинспекции напомнили, что согласно статье 153 КУпАП (уничтожение или повреждение зеленых насаждений) светит штраф.
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 12:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Деревья на улице Каширской в Харькове обрезали до степени прекращения роста.".