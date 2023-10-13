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Коммунальщика оштрафовали за кронирование деревьев в Харькове (фото)

Общество 12:25   13.10.2023
Виктория Яковенко
Коммунальщика оштрафовали за кронирование деревьев в Харькове (фото) Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

Деревья на улице Каширской в Харькове обрезали до степени прекращения роста.

Как сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области, соответствующие заявки поступили в сентябре.

Когда экоинспектор обследовал территорию, он установил факт повреждения дерева до степени прекращения роста. По данным эконинспекции, такое кронирование допустил чиновник КП «Благоустройство», коммунальщика привлекли к административной ответственности.

В экоинспекции напомнили, что согласно статье 153 КУпАП (уничтожение или повреждение зеленых насаждений) светит штраф.

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Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 12:25;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Деревья на улице Каширской в Харькове обрезали до степени прекращения роста.".