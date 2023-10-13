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Комунальника оштрафували за кронування дерев у Харкові (фото)

Суспільство 12:25   13.10.2023
Вікторія Яковенко
Комунальника оштрафували за кронування дерев у Харкові (фото) Фото: Державна екологічна інспекція в Харківській області

Дерева на вулиці Каширській у Харкові пообрізали до ступеня припинення росту.

Як повідомили в Державній екологічній інспекції в Харківській області, відповідні заявки до них надійшли у вересні.

Коли екоінспектор обстежив територію, він встановив факт пошкодження дерева до ступеня припинення росту. За даними екоінспекції, таке кронування допустив посадовець КП «Благоустрій», комунальника притягнули до адміністративної відповідальності.

В екоінспекції нагадали, що згідно зі статтею 153 КУпАП (знищення, або пошкодження зелених насаджень) накладається штраф.

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Фото: Державна екологічна інспекція в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 12:25;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дерева на вулиці Каширській у Харкові пообрізали до ступеня припинення росту.".