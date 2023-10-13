Комунальника оштрафували за кронування дерев у Харкові (фото)
Фото: Державна екологічна інспекція в Харківській області
Дерева на вулиці Каширській у Харкові пообрізали до ступеня припинення росту.
Як повідомили в Державній екологічній інспекції в Харківській області, відповідні заявки до них надійшли у вересні.
Коли екоінспектор обстежив територію, він встановив факт пошкодження дерева до ступеня припинення росту. За даними екоінспекції, таке кронування допустив посадовець КП «Благоустрій», комунальника притягнули до адміністративної відповідальності.
В екоінспекції нагадали, що згідно зі статтею 153 КУпАП (знищення, або пошкодження зелених насаджень) накладається штраф.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 12:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дерева на вулиці Каширській у Харкові пообрізали до ступеня припинення росту.".