Новини Харкова під обстрілами та в блекаут: як працюють редактори

Як і всі жителі Харкова, колектив МГ “Об’єктив” готується до зими. Редакція отримала дуже своєчасну підтримку від “Lviv Media Forum”: генератор і повербанки. Редактори МГ “Об’єктив” розповіли, як не залишили харків’ян без новин у перші дні вторгнення та в блекаути.

“Повномасштабна війна повністю переформатувала роботу редакції. Будні в офісі в центрі Харкова, великий і натхненний молодий колектив, щоденний пошук тем, зйомки та спілкування з людьми. Усе пішло. В умовах щоденних російських атак кожен обрав собі місце з урахуванням життєвих і сімейних обставин, – поділилася редакторка МГ “Об’єктив” Олена Нагорна. – Хтось ризикував із камерою чи смартфоном у руках, хтось обрав для себе відносно чи, на його думку, безпечну капсулу і цілодобово наповнював стрічку. В Україні або за її межами. Мені майже рік довелося працювати за 20 кілометрів від Харкова.

На початку ми стикнулися з перебоями з інтернетом, через що було вкрай важко зробити публікацію на сайті. Телеграм ще якось пробивався, тож інформацію розміщували там. Потім почався вічний “листопад”, холодний і мокрий, з ударами по енергоінфраструктурі, й у тривалі блекаути могли працювати лише ті, в кого був генератор. Адже максимум для ноута – 5,5 годин. Цей період я провела у приватному будинку, де такий генератор був, тож вдавалося публікувати новини навіть у найтемніші часи, коли вже й інтернет ледь пробивався на декілька секунд за десятки хвилин”.

Минулої зими співробітникам “Об’єктиву” періодично доводилося змінювати місце проживання – в пошуках кращого зв’язку, а інколи й просто – опалення.

“Минула зима стала справжнім випробуванням для роботи на сайті. Адже, армія РФ неочікувано била по енергетичній системі, а слідкувати за новинами та розповідати про події Харкова під час блекауту – важливо. Торік залишатися “онлайн”, коли світло відключали по всьому місту для мене було неможливо, бо я мешкаю у квартирі.

Випробуванням стало не тільки відсутність інтернету, а й опалення, адже будинок не підключений до газопостачання, – розповіла редакторка МГ “Об’єктив” Вікторія Половинка. – Одразу почала шукати варіанти: переїхала до батьків, які мешкають у приватному будинку. Питання з теплом було вирішено, а от з “онлайном” – ні. Тож, колеги йшли на поступки: я працювала тоді, коли світло вмикали на кілька годин. І “графіки відключення” вже знала напам’ять”.

Бігати по сусідах “за електрикою”, заряджати ноутбук від автівки, “роздавати інтернет” із мобільного, змінивши трьох операторів, – так виглядала робота редакторів у моменти найтриваліших відключень минулої зими.

“Для мене від початку повномасштабного вторгнення було очевидно, що росіяни битимуть по системі опалення, щоб “заморозити” Україну взимку. Що вони на таке здатні, кожен харків’янин усвідомив у перший же день, коли почалися “прильоти” по житлових будинках у місті, — згадує редакторка МГ “Об’єктив” Ксенія Ярикова (у публікаціях на сайті – Оксана Горун) – Тож я влітку особливо переймалася питанням, як зимувати. Ми перебралися родиною в приватний будинок із піччю та вперше в моєму житті міської мешканки придбали дрова. І вони таки нам знадобилися – взимку топили піч.

Чомусь питання відключення електрики для мене не було одразу в пріоритеті, а дарма. Довелося і від автівки заряджатися, і працювати на кількох ноутбуках по черзі, і по сусідах із генераторами бігати. Тож цього року метою номер один став повербанк великої місткості. І підтримка, яку отримала редакція від Lviv Media Forum максимально корисна й дуже своєчасна. Велика подяка за допомогу тим, хто тримає інформаційний фронт. В умовах боротьби з російською пропагандою та фейками вважаю цей напрямок роботи дуже важливим. Ми працювали від першого дня повномасштабного вторгнення, не покинувши харків’ян без новин ні під час масованих обстрілів, ні під час авіанальотів, ні в блекаути. Інколи це було не просто, але ми витримали. Налаштовані по-бойовому й зараз”.

Матеріал створено та опубліковано в межах проєкту «Підсилення життєздатності українських медіавидань». Його реалізує Львівський медіафорум у партнерстві з UNESCO та за підтримки народу Японії.

[UA] Ця публікація не передбачає вираження будь-якої думки з боку UNESCO щодо юридичного статусу будь-якої країни, території, міста, району або його органів щодо визначення кордонів чи меж.

Автори несуть відповідальність за вибір і презентацію фактів, що містяться в цій публікації, а також за висловлені в ній думки, які не обов’язково збігаються з думкою UNESCO.

