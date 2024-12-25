Чому Харків, Київ, Дніпро після удару сьогодні на межі блекауту – прогноз

Наслідки масованого сьогоднішнього удару для Лівобережної України пояснив журналіст-розслідувач видання “Наші гроші” Юрій Ніколов.

Сьогоднішня ракетна атака, на жаль, виявилась гіршою для українців, ніж пару попередніх ударів Путіна. Цього разу росіянам вдалось розвалити низку генеруючих об’єктів на лівобережній Україні (плюс ще один на заході), пояснює Ніколов.

Через це відключення світла тепер надовго – дефіцит електроенергії різко збільшився, і можна перебитись плановими відключеннями по дві черги з шести. Але якщо наступний удар по розподільчим підстанціям виявиться теж вдалим для Путіна, то наслідки будуть дуже поганими, і в першу чергу для мешканців Лівобережної України.

«Отже, росіяни вибивають нам рештки виробництва енергії на умовно лівобережній Україні (відносно енергоосі України вона не збігаэться з Дніпром). А це означає, що Харків, Суми, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Запоріжжя отримують енергію з умовно правобережної України, на якій і працюють всі наші атомні станції. Тобто це як генератор стоїть на одній половині будинку, а друга половина будинку заживлена від нього по переносці. Тепер достатньо вдарити по переносці – і друга половина будинку залишиться без світла взагалі. А частина будинку з генератором буде світитись як ні в чому не бувало», – докладно пояснює аналітик.

Це неминуче призведе до того, що лівобережні звинувачуватимуть правобережних у тому, що тилові жирують при світлі люстр, а на прифронтові регіони всі забили, прогнозує суспільні настрої журналіст.

«Піар-аси Галущенка мають зараз з трусів вистрибнуть, щоб приготувати громадську думку до цього. Бо це буде неймовірно поживна історія для рашистських ІПСО. Так, прийдеться пояснити, чому Міненерго не забезпечило вчасно створення розподіленої газової генерації. Так, доведеться визнати Зеленському, що в погоні за наживою на «Великому атомному будівництві» просто спи***ли кількадесят мільярдів з літнього підвищення ціни електрики. А за розпилом ніколи було голову підняти, щоб зайнятись справді необхідними речами. Але якщо цього не зробити, то вже скоро Схід і Захід матимуть чергову лінію розколу», – зазначає Ніколов.