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Почему Харьков, Киев, Днепр после удара сегодня на грани блекаута — прогноз

Общество 19:07   25.12.2024
Оксана Якушко
Почему Харьков, Киев, Днепр после удара сегодня на грани блекаута — прогноз АО «Харьковоблэнерго»

Последствия массированного сегодняшнего удара для Левобережной Украины объяснил журналист-расследователь издания «Наши деньги» Юрий Николов.

Сегодняшняя ракетная атака, к сожалению, оказалась хуже для украинцев, чем предыдущие. В этот раз россиянам удалось развалить ряд генерирующих объектов на левобережной Украине (плюс еще один на западе), объясняет Николов.

Поэтому отключение света теперь надолго – дефицит электроэнергии резко увеличился. Но если следующий удар по распределительным подстанциям окажется тоже удачным для Путина, последствия будут очень плохими, и в первую очередь для жителей Левобережной Украины.

«Итак, россияне выбивают нам остатки производства энергии на условно левобережной Украине (относительно энергооси Украины она не совпадает с Днепром). А это значит, что Харьков, Сумы, Днепр, Кривой Рог, Киев, Запорожье получают энергию из условно правобережной Украины, на которой работают все наши атомные станции. Это как генератор стоит на одной половине дома, а вторая половина дома заживлена ​​от него по переноске. Теперь достаточно ударить по переноске – и вторая половина дома останется без света вообще. А часть дома с генератором будет светиться как ни в чем не бывало», — подробно объясняет Николов.

Это неизбежно приведет к тому, что левобережные будут обвинять правобережных в том, что тыловые жируют при свете люстр, а на прифронтовые регионы все «забили», прогнозирует общественные настроения журналист.

«Пиар-асы Галущенко должны сейчас из трусов выпрыгнуть, чтобы приготовить общественное мнение к этому. Ибо это будет невероятно питательная история для российских ИПСО. Да, придется объяснить, почему Минэнерго не обеспечило вовремя создание распределенной газовой генерации. Да, придется признать Зеленскому, что в погоне за наживой на «Большом атомном строительстве» просто «спи***ли» несколько десятков миллиардов летнего повышения цены электричества. А за распилом некогда было голову поднять, чтобы заняться действительно необходимыми вещами. Но если этого не сделать, то скоро Восток и Запад будут иметь очередную линию раскола», — объясняет Николов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 19:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия массированного сегодняшнего удара для Левобережной Украины объяснил журналист-расследователь издания «Наши деньги» Юрий Николов.".