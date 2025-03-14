Сьогодні частина Харкова залишиться без світла: о котрій і де його не буде
Фото: АТ “Харківобленерго”
Сьогодні, 14 березня, у частині Харкова відключать світло, пишуть у АТ “Харківобленерго”.
Подачу електроенергії призупинять з 09:00 до 17:00 в Основ’янському районі. Як передають енергетики, це пов’язано із проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Таким чином світла не буде у будинках за такими адресами:
– вул. Болградська, 56 та 22 ж/б приватного сектору по вул. Болградській;
– пр. Аерокосмічний, 170 корпус 1; 174 корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 176 корпус 4, 8;
– ТРП КП ХТМ;
– насосна КП “Харківводоканал”;
– дитяча поліклініка;
– 841-й мікрорайон за супермаркетом “Клас” на Одеській.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: блекаут, відключення, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 09:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 14 березня, у частині Харкова відключать світло, пишуть у АТ “Харківобленерго”.".