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Сьогодні частина Харкова залишиться без світла: о котрій і де його не буде

Суспільство 09:35   14.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сьогодні частина Харкова залишиться без світла: о котрій і де його не буде Фото: АТ “Харківобленерго”

Сьогодні, 14 березня, у частині Харкова відключать світло, пишуть у АТ “Харківобленерго”.

Подачу електроенергії призупинять з 09:00 до 17:00 в Основ’янському районі. Як передають енергетики, це пов’язано із проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Таким чином світла не буде у будинках за такими адресами:

вул. Болградська, 56 та 22 ж/б приватного сектору по вул. Болградській;

– пр. Аерокосмічний, 170 корпус 1; 174 корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 176 корпус 4, 8;

– ТРП КП ХТМ;

– насосна КП “Харківводоканал”;

– дитяча поліклініка;

– 841-й мікрорайон за супермаркетом “Клас” на Одеській.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 09:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 14 березня, у частині Харкова відключать світло, пишуть у АТ “Харківобленерго”.".