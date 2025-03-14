Новини Харкова – головне за 14 березня: як минула ніч

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07:10

Тривога в Харкові та області звучала вночі тричі – чому

Тривога цієї ночі лунала на Харківщині тричі. Спочатку її оголосили о 00:41. За даними популярних моніторингових телеграм-каналів, в області з’явилися БпЛА. Загроза тривала близько години, а о 01:51 вже пролунав відбій. Практично одразу тривогу відновили – безпілотники продовжили кружляти над Харковом та областю.

О 02:59 Повітряні сили оголосили відбій тривоги. Проте знов ненадовго. За годину, о 04:06, у сторону Харківської області полетіли КАБи.

Тривога виявилася останньої цієї ночі. О 04:42 захисники неба повідомили, що загроз для Харкова та області більше не фіксують, пролунав відбій.