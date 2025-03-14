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Новини Харкова – головне за 14 березня: як минула ніч

Україна 07:10   14.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 14 березня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:10

Тривога в Харкові та області звучала вночі тричі – чому

Тривога цієї ночі лунала на Харківщині тричі. Спочатку її оголосили о 00:41. За даними популярних моніторингових телеграм-каналів, в області з’явилися БпЛА. Загроза тривала близько години, а о 01:51 вже пролунав відбій. Практично одразу тривогу відновили – безпілотники продовжили кружляти над Харковом та областю. 

О 02:59 Повітряні сили оголосили відбій тривоги. Проте знов ненадовго. За годину, о 04:06, у сторону Харківської області полетіли КАБи. 

Тривога виявилася останньої цієї ночі. О 04:42 захисники неба повідомили, що загроз для Харкова та області більше не фіксують, пролунав відбій.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 07:10;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".