Новини Харкова – головне за 14 березня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:10
Тривога в Харкові та області звучала вночі тричі – чому
Тривога цієї ночі лунала на Харківщині тричі. Спочатку її оголосили о 00:41. За даними популярних моніторингових телеграм-каналів, в області з’явилися БпЛА. Загроза тривала близько години, а о 01:51 вже пролунав відбій. Практично одразу тривогу відновили – безпілотники продовжили кружляти над Харковом та областю.
О 02:59 Повітряні сили оголосили відбій тривоги. Проте знов ненадовго. За годину, о 04:06, у сторону Харківської області полетіли КАБи.
Тривога виявилася останньої цієї ночі. О 04:42 захисники неба повідомили, що загроз для Харкова та області більше не фіксують, пролунав відбій.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".